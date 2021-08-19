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19.08.2021 18:50
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов лично обкатали на танках трассу АрМИ-2021

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8540)
В четверг, 19 августа, на брифинге для иностранных военных атташе начальник российского Генштаба Валерий Герасимов объяснил, почему уже второй год Международный военно-технический форум "АРМИЯ" и Армейские международные игры проводят одновременно.
Трассу для танкового биатлона министр обороны Сергей Шойгу проверил, сев за рычаги Т-80БВМ. Фото: mil.ru Трассу для танкового биатлона министр обороны Сергей Шойгу проверил, сев за рычаги Т-80БВМ. Фото: mil.ru
Трассу для танкового биатлона министр обороны Сергей Шойгу проверил, сев за рычаги Т-80БВМ. Фото: mil.ru

"Такой формат позволяет участникам повысить эффективность своей работы, а гостям - увидеть практически всю зрелищную демонстрационную программу, - сказал Герасимов. - Кроме того, это дает возможность оптимизировать усилия по проведению комплекса мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции".

Между прочим, 4-километровую трассу танкового биатлона на подмосковном полигоне Алабино министр обороны и начальник Генштаба проверили лично. Сергей Шойгу проехал по ней за рычагами танка Т-80 БВМ. Герасимов - на танке Т-72. Потом минобороны сообщило, что Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона к проведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

На брифинге начальник Генштаба напомнил, что форум "АРМИЯ" состоится в подмосковном парке "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также на демонстрационных площадках во всех военных округах и на Северном флоте. В нем примут участие представители 115 государств, а также более 1500 предприятий и организаций промышленности. Четыре страны - Белоруссия, Индия, Казахстан и Пакистан - представят там свои национальные экспозиции.

"В сравнении с прошлым годом площади экспозиций увеличены более чем на 2 700 кв. метров. На всех площадках будут представлены свыше 28 тысяч образцов продукции и технологий. В статической экспозиции от Минобороны России будет задействовано 342 единицы вооружения, военной и специальной техники, а в динамическом показе - 275 образцов", - отметил Герасимов.

Участникам соревнований надо преодолеть 4-километровый маршрут с препятствиями и стрельбой. Фото: mil.ru

Он рассказал, что в рамках проводимого в нашей стране Года науки и технологий на "Армии-2021" продемонстрируют ряд новинок. В их числе новый тематический кластер, объединяющий экспозиции в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий. Впервые на форуме организуют специализированную выставку "Арктика", где покажут перспективные образцы техники, используемой в условиях экстремально низких температур.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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"Специально для показа иностранным делегациям совместно с Минпромторгом, Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству и "Рособоронэкспортом" создана экспозиция экспортно ориентированных образцов вооружения и техники, которая откроется 23 августа", - сообщил начальник Генштаба.

Отдельно он остановился на динамической программе форума, которая пройдет на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В отличие от подобных зарубежных выставок, на нашей предусмотрена не только статическая демонстрация современного и перспективного арсенала, но и показ многих образцов в действии. На форуме "Армия" новейшие самолеты, вертолеты и беспилотники поднимаются в небо. Танки и другие бронемашины носятся по полигону и преодолевают препятствия. Некоторые эскпонаты еще и стреляют. Все это, разумеется, подогревает интерес потенциальных заказчиков к российскому оружию.

На форуме "Армия" новейшие самолеты, вертолеты и беспилотники поднимаются в небо. Танки носятся по полигону и преодолевают различные препятствия

По словам Герасимова, динамический показ организуют в перерывах на танковом биатлоне, где, как известно, собирается особенно много зрителей. "Еще одной особенностью динамической составляющей станет прямая трансляция на информационных экранах в парке "Патриот" показов возможностей вооружения и военной техники с полигона Алабино", - сказал начальник Генштаба.

И еще одна любопытная новость от Герасимова. Он сказал, что со следующего года местом проведения отдельных конкурсов Армейских международных игр может стать Арктика.

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