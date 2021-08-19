Шведские биологи выявили ответственные за тягу к алкоголю клетки мозга

Шведские биологи из Университета Линчепинга установили, что за принятие человеком решения об употреблении алкоголя отвечает группа нервных клеток в головном мозге. Часть людей будет выпивать даже в том случае, когда здравый смысл подсказывает, что этого делать не следует.

Чтобы выяснить, почему так происходит, ученые провели нейробиологические исследования на крысах, которые были склонны к компульсивному потреблению алкоголя пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances.

Сначала животным предлагали нажать на рычаг, чтобы получить немного алкоголя. А затем условия изменились: после нажатия на рычаг грызуны получали удар током. После этого большая часть крыс перестала выполнять упражнение, однако треть продолжила, даже несмотря на негативные последствия. "Мы обнаружили, что наличие небольшой группы нервных клеток в определенной области мозга определяет разницу между умением ограничивать себя и неспособностью остановиться", - пояснил профессор психиатрии Маркус Хайлиг.

Три года назад Хайлиг и его коллеги экспериментально доказали, что эта же область мозга отвечает за поведение, связанное с алкогольной зависимостью. Теперь же ученым удалось определить конкретную группу нервных клеток, которая способствует развитию компульсивного (навязчивого) алкоголизма. Авторы надеются, что фермент этих клеток станет мишенью для новых лекарственных препаратов, с помощью которых можно будет вылечить одну из форм алкогольной зависимости.