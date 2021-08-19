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19.08.2021 15:40
Рубрика: Культура

В древнегреческом городе обнаружили передовую систему очистки воды

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Греческие археологи в ходе раскопок на острове Деспотико обнаружили древний прямоугольный резервуар для воды, который было частью хорошо организованной и разветвленной системы сбора и очистки воды.

Фото: Anadolu Agency
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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Министерства культуры и спорта Греции. Раскопки на острове Деспотико ведутся уже много лет. В прошлом году они были приостановлены из-за пандемии, но в этом году археологи вернулись на остров.

Раскопки, а также реставрационные работы проводились в районе ранее найденного святилища Аполлона. Еще в 2020 году к югу от святилища был замечен прямоугольный резервуар. Изучить его удалось только этим летом.

Объект находился недалеко от пастушьего загона. Выяснилось, что это водохранилище было частью организованной и разветвленной системы сбора и очистки воды. Размеры центрального резервуара составляли 5,5х7,5 метра. Его глубина составляла 3,8 метра. Установлено, что по целевому назначению он практически без ремонта активно использовался в архаический и классический античные периоды.

Первые заметные преобразования приходятся на период поздней античности. В византийское время система вновь была перестроена, в ней появились дополнительные резервуары. Все эти сооружения дошли до наших дней. Ученые отмечают, что кладка была очень аккуратной. Дно резервуара было покрыто раствором.

На расстоянии примерно одного метра от большого резервуара была обнаружена еще одна прямоугольная структура размером 4х6 метров. Это сооружение состоит из двух отдельных прямоугольных камер, которые, по мнению ученых, представляли собой небольшие фильтрационные резервуары. Их глубина составляла чуть менее метра. На южной стене этого сооружения было проделано пять треугольных отверстий для протока воды.

Фото: pompeiisites.org
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Помимо системы фильтрации археологи обнаружили каменный трубопровод длиной 25 метров. Его дно полностью было вымощено крупными сланцевыми плитами. Ширина этого трубопровода составляла 55 сантиметров, а высота - около 40 сантиметров. Кстати, трубопровод был снабжен четырьмя массивные каменными плитами, вероятно, служившими для перекрытия потока воды.

Особый интерес для исследователей представляет пористая структура, найденная в центре резервуара, в месте соединения с трубопроводом. Она имеет четыре отверстия, которые были расположены горизонтально в два ряда. Это устройство предназначалось для регулирования перетока воды из резервуара в трубопровод.

На южной стороне круглого резервуара было обнаружено большое отверстие с высокими вертикальными плитами. Вероятно, это устройство служило для отвода избытка воды, поступавшей в резервуар из природного источника, расположенного выше на холме.

Предварительное датирование показало, что этот довольно передовой для своего времени водопровод был построен примерно в V-VI веках до нашей эры. Этот период времени считается эпохой наивысшего расцвета существовавшего здесь города-государства. Остров посещали много торговцев и паломников, так как местное святилище Аполлона являлось одним из самых важных и почитаемых в свое время.

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