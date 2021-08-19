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19.08.2021 01:55
Рубрика: Экономика

Спрос на энергетики растет вместе с продажами слабого алкоголя

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Столичный выпуск № 188(8539)
Россияне выживают на удаленке как могут. Работать дома приходится больше - нужно откуда-то черпать бодрость. По этой причине продажи энергетиков в России за полгода выросли на 40%, пишет Inc. Russia со ссылкой на данные международной аналитической компании NielsenIQ.

Эту информацию изданию подтверждают в крупнейших торговых сетях. Спрос на энергетики стремительно растет. А для бизнеса это высокомаржинальный сегмент: недаром крупные производители безалкогольных и алкогольных напитков в последнее время расширяют свой ассортимент в сторону энергетиков.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Кофе от этого россияне не стали пить меньше, заверил "РГ" гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. По его словам, в прошлом году продажи кофе снизились на 30%. Но причина этого - в локдауне и закрытии точек общепита, а не смещении спроса в пользу других напитков. После снятия ограничений потребление кофе полностью восстановилось.

Кроме того, по мнению эксперта, кофе и энергетики - совершенно разные напитки. Кофе - это про стиль жизни и бодрость тела по утрам. А энергетики пьет больше молодежь в желании оставаться бодрым на какой-нибудь дискотеке в течение ночи. "Возможно, молодые люди просто соскучились по общению и пытаются таким образом наверстать упущенное после снятия ограничений", - предполагает он.

Энергетики, как и алкоголь, воспринимаются потребителями как антидепрессанты. А поскольку в России несколько лет запрещены производство и продажа алкогольных энергетиков, молодые люди "мешают" обычные энергетики с алкоголем, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его словам, в этом году также наблюдается бурный рост продаж слабоалкогольных напитков. По этой причине многие алкогольные компании начинают производство энергетиков: продаже обычного алкоголя они точно не мешают, но позволяют увеличить доходы, говорит Дробиз

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