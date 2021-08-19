"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса

В НИЦЭМ имени Гамалеи разработали новый вариант вакцины от COVID-19 "Спутник V" - ее модифицировали под штамм "дельта". Именно "дельта" сейчас вызывает семь из десяти случаев заболевания коронавирусом в России и доминирует в мире.

Глава научного центра Александр Гинцбург рассказал "Интерфаксу", что в холодильнике уже хранится образец измененной вакцины. Но чтобы начать прививать людей обновленным "Спутником V", еще предстоит убедиться в его эффективности.

То, что вакцины от коронавируса рано или поздно придется менять, секрета не составляет. Еще год назад, когда первые препараты только были "на выходе", ученые уже рассуждали об изменчивости вируса и говорили, что, скорее всего, со временем мир придет к вакцинации против COVID-19, построенной по типу антигриппозных прививок. Активно мутирующий вирус гриппа вынуждает обновлять состав вакцин ежегодно - ВОЗ круглый год отслеживает, какие именно штаммы циркулируют в разных частях планеты, и дважды в год выдает список из четырех самых распространенных и активных. Для стран Северного полушария штаммы для вакцин называют в феврале-марте. У производителей есть полгода, чтобы к началу нового эпидсезона наработать нужное количество препаратов.

Модифицировать созданные вакцины планируют и зарубежные производители, и российские. Так, глава ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов считает, что в будущем вакцины против коронавируса вообще станут поливалентными, они будут выпускаться с учетом сразу нескольких актуальных штаммов. "Все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма, а будет ли она лучше работать, априори никто не скажет", - признал Гинцбург.

И, конечно, никто сейчас не скажет, остановится ли эта гонка. Сейчас с "дельтой" связывают и рост заболеваемости, и более высокие показатели смертности. А в будущем нельзя исключить появления еще более опасного варианта "короны". "Вероятность такая существует, что в конце концов появится мутация, которая так изменит свойства коронавируса, что против этого нового штамма вакцина будет неэффективна, - пояснила "РГ" замдиректора ЦНИИ Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. - К сожалению, чем дольше вирус циркулирует в популяции, тем больше он мутирует и тем больше возможностей для появления такой мутации. И пока из-за медленных темпов вакцинации остается большое количество незащищенных, восприимчивых к вирусу людей, он будет продолжать изменяться - это аксиома". И изменения могут быть такими, что смогут прорвать иммунную защиту. "Тогда придется пересматривать состав вакцин. Пока, к счастью, такой необходимости нет", - отмечает Пшеничная.

Чем дольше вирус циркулирует в людской популяции, тем больше он мутирует

Действительно, в том же НИЦЭМ имени Гамалеи проверили эффективность исходного "Спутника V" против "дельты" и сообщили, что она достаточно высока - 83%. Сумеет ли модернизированная вакцина улучшить этот показатель - станет ясно после исследований, о которых сообщил Гинцбург.

"Векторная платформа, которую используют наши ученые, хороша своей универсальностью. Она действительно позволяет довольно быстро и без особых сложностей менять антигенный состав вакцины, - пояснил "РГ" Алексей Парамонов, главный врач клиники "Рассвет". - И поскольку коронавирусная инфекция продолжает изучаться, это вполне логично оценить эффективность обновленной вакцины в сравнении с базовым вариантом. Но я бы тут не проводил полную аналогию с гриппом. По сравнению с коронавирусом вирус гриппа намного сложнее, и его способность к мутациям намного выше. С коронавирусом мы живем уже более полутора лет, и пока значимых мутаций, которые бы критично изменили его свойства, не так много. Конечно, изменения вакцин, как и в случае с многими другими инфекциями, будут. Но говорить о том, что новая вакцина от COVID-19 нам будет требоваться ежегодно, как при гриппе, я бы воздержался. Более того, если нам все же удастся вакцинировать большую долю населения, циркуляция коронавируса будет угасать и, соответственно, он будет меньше мутировать".

Мнение

Вакцинацию против коронавирусной инфекции нужно пациентам с ВИЧ вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и(или) вирусной нагрузки, пояснил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус. Он подчеркнул, что "прививка настоятельно рекомендуется".

"Единственно возможное ограничение существует для пациентов, начинающих антиретровирусную терапию (АРТ), - уточнил Алексей Мазус. - Им рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приема АРТ".

Это мнение, отметил главный специалист, сформировано экспертами Национальной вирусологической ассоциации на основании консенсус-мнения. При этом учитывались механизмы действия вакцин, международный опыт вакцинации в когорте больных ВИЧ, а также собственного практического опыта применения отечественных вакцин.

"Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - пациенты с ВИЧ должны быть оперативно включены в приоритетные группы вакцинации", - подчеркнул Алексей Мазус.

По его словам территориальные центры СПИДа и ассоциации НКО сейчас должны усилить разъяснительную работу среди ВИЧ-инфицированных, чтобы побудить их сделать прививку.

"Развернутые рекомендации по вакцинации будут представлены в обновленных Временных методических рекомендациях по вакцинации взрослого населения от COVID-19 Министерства здравоохранения Российской Федерации", - отметил Мазус.