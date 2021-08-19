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19.08.2021 22:10
Рубрика: В мире

Талибы заявили, что Афганистан сказочно богат

Текст: Константин Волков
Движение "Талибан" (запрещено в РФ) в своем телеграм-канале рассказало 19 августа о запасах Афганистана.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

"Афганистан - сокровищница мировых полезных ископаемых, сокровища нефти и газа. Только на доходы от продажи бадахшанских рубинов и лазуритов, золота и других драгоценных камней, если их добывать промышленным методом, могут содержать сто таких стран, как Афганистан. Также в нем собирают два-три урожая в год", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что "США ежегодно вкладывали около четырех миллиардов долларов в сельское хозяйство и правительство Ашрафа Гани, но вывозили ресурсов в сотни раз больше". При этом не уточняется, о каких именно ресурсах идет речь.

Власти Афганистана разместили в США 22 тонны золота

Ранее движение "Талибан" на своей первой пресс-конференции после прихода к власти заявило, что у него есть экономический план возрождения страны, не рассказав, впрочем, никаких подробностей.

Еще в 2010 году Минобороны США оценило запасы полезных ископаемых Афганистана, в первую очередь железа, меди, золота, кобальта в 3 триллиона долларов. "Афганистан располагает одними из наиболее богатых залежей как драгоценных металлов, так и металлов, необходимых для развивающейся экономики XXI века", - цитирует американский телеканал CNN специалиста по экологическому производству и безопасности Рода Шуновера.

В числе других природных ресурсов в Афганистане имеются и залежи лития, используемого в производстве автомобилей и возобновляемых источников энергии, общей стоимостью около 1 триллиона долларов.

Фото: AFP
Талибы всех убеждают, что они теперь совсем другие. Так ли это?

Еще в 2006 году США, опираясь на результаты геологоразведки советских специалистов, провели аэрофотосъемку и наземные исследования на примерно 70 процентах афганской территории с использованием современного оборудования. В ходе работ выяснилось, что запасы лития в провинции Газни в центральном Афганистане запасы лития превышают те, что обнаружены в Боливии, которая считалась первой в мире в этом плане.

Впрочем, разрабатывать полезные ископаемые в нестабильных условиях афганской политики крайне сложно. Множество компаний неоднократно просчитывали рентабельность такого бизнеса и отказывались от проектов из-за отсутствия инфраструктуры и рискованности вложений. Китай несколько лет назад попробовал приступить к добыче меди в Афганистане, однако вложения порядка 3 миллиардов долларов так и не окупились.

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