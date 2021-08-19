Тим Роббинс сыграет главную роль в сериале-антиутопии "Бункер"

Лауреат премии "Оскар" Тим Роббинс и Ребекка Фергюсон сыграют главные роли в сериале Apple про "токсичное будущее" "Бункер" (Wool). Об этом сообщает Deadline.

Сериал основан на цикле бестселлеров Хью Хауи (выходил на русском).

Действие развернуто в 2110-м году, когда человечество с токсичной поверхности, выжженной ядерной войной, давно перебралось в гигантский бункер на сотни этажей, сменяясь там поколениями. И не ведая, что всей системой управляют обитатели самого первого, изначального бункера, секретно дергая за ниточки.

Главное правило системы - никогда не пытаться выйти на поверхность. Впрочем, не все его соблюдают.

Критики, начиная проводить ассоциации, частенько вспоминали в контексте "Твин Пикс", Lost и "Голодные игры".

У Роббинса и Фергюсон - роли технарей, Тим сыграет босса отдела, Ребекка - себе на уме инженера. Автор первоисточника выступит сопродюсером шоу.

Никакие даты пока не называются.