Ученые резко раскритиковали планы Белого дома в отношении бустерных инъекций

Ученые в Соединенных Штатах резко раскритиковали стремление администрации Байдена к широкому распространению третьих (бустерных) инъекций против коронавируса, заявив, что данные, предоставленные федеральными чиновниками здравоохранения в среду, недостаточно убедительны, чтобы рекомендовать третьи прививки для большей части американского населения "прямо сейчас".

Руководители американского здравоохранения заявили, что готовятся предложить бустерные прививки всем подходящим для этого категориям граждан США, начиная с 20 сентября. План, изложенный в среду директором Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рошель Валенски, исполняющей обязанности комиссара Национального департамента здравоохранения (FDA) Джанет Вудкок и главным медицинским советником Белого дома Энтони Фаучи, предусматривает введение третьей дозы через восемь месяцев после того, как люди получат вторую прививку вакцины Pfizer или Moderna.

Они процитировали три новых исследования, опубликованных Центрами по контролю и профилактике заболеваний, которые показали, что защита от COVID-19 снизилась за несколько месяцев после двух доз вакцин. Одно исследование, проведенное в Нью-Йорке с 3 мая по 25 июля, показало, что вакцинационная защита от инфекции снизилась с 92 до 80 процентов. Другое исследование клиники Майо показало, что эффективность действия вакцины Pfizer упала с 76 до 42 процентов, а эффективность вакцины Moderna снизилась с 86 до 76 процентов.

Однако американские ученые и другие эксперты в области здравоохранения в четверг заявили, что приведенные чиновниками данные не являются убедительными, охарактеризовав стремление администрации к применению бустеров как "преждевременное". Хотя данные действительно предполагали снижение защиты от легких и умеренных заболеваний, двухдозовые вакцины по-прежнему хорошо справляются с тяжелыми заболеваниями и госпитализациями, говорят ученые.

Например, исследование, проведенное в Нью-Йорке Центром контроля заболеваний, показало, что среди полностью вакцинированных взрослых было 9675 случаев инфицирования по сравнению с 38 505 инфекциями среди не вакцинированных взрослых за исследуемый период. Среди полностью вакцинированных людей, которые были инфицированы, 1271 был госпитализирован, что составляет примерно 15 процентов всех госпитализаций инфицированных COVID-19, констатирует CNBC News.