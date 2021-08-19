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19.08.2021 22:00
Рубрика: В мире

Ученые резко раскритиковали планы Белого дома в отношении бустерных инъекций

Текст: Максим Макарычев
Ученые в Соединенных Штатах резко раскритиковали стремление администрации Байдена к широкому распространению третьих (бустерных) инъекций против коронавируса, заявив, что данные, предоставленные федеральными чиновниками здравоохранения в среду, недостаточно убедительны, чтобы рекомендовать третьи прививки для большей части американского населения "прямо сейчас".
Фото: AP Photo/John Minchillo Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: AP Photo/John Minchillo

Руководители американского здравоохранения заявили, что готовятся предложить бустерные прививки всем подходящим для этого категориям граждан США, начиная с 20 сентября. План, изложенный в среду директором Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рошель Валенски, исполняющей обязанности комиссара Национального департамента здравоохранения (FDA) Джанет Вудкок и главным медицинским советником Белого дома Энтони Фаучи, предусматривает введение третьей дозы через восемь месяцев после того, как люди получат вторую прививку вакцины Pfizer или Moderna.

Фото: istockphoto.com
Ученые усомнились в эффективности американской вакцины против штамма "дельта"

Они процитировали три новых исследования, опубликованных Центрами по контролю и профилактике заболеваний, которые показали, что защита от COVID-19 снизилась за несколько месяцев после двух доз вакцин. Одно исследование, проведенное в Нью-Йорке с 3 мая по 25 июля, показало, что вакцинационная защита от инфекции снизилась с 92 до 80 процентов. Другое исследование клиники Майо показало, что эффективность действия вакцины Pfizer упала с 76 до 42 процентов, а эффективность вакцины Moderna снизилась с 86 до 76 процентов.

Однако американские ученые и другие эксперты в области здравоохранения в четверг заявили, что приведенные чиновниками данные не являются убедительными, охарактеризовав стремление администрации к применению бустеров как "преждевременное". Хотя данные действительно предполагали снижение защиты от легких и умеренных заболеваний, двухдозовые вакцины по-прежнему хорошо справляются с тяжелыми заболеваниями и госпитализациями, говорят ученые.

Например, исследование, проведенное в Нью-Йорке Центром контроля заболеваний, показало, что среди полностью вакцинированных взрослых было 9675 случаев инфицирования по сравнению с 38 505 инфекциями среди не вакцинированных взрослых за исследуемый период. Среди полностью вакцинированных людей, которые были инфицированы, 1271 был госпитализирован, что составляет примерно 15 процентов всех госпитализаций инфицированных COVID-19, констатирует CNBC News.

В мире США Вакцинация от коронавируса

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