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19.08.2021 14:32
Рубрика: В мире

Ученые усомнились в эффективности американской вакцины против штамма "дельта"

Текст: Александр Саможнев
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По данным Оксфордского университета, эффективность двух наиболее часто используемых на территории Великобритании препаратов Pfizer/BioNTech или AstraZeneca падает спустя три месяца после вакцинации против "дельта-штамма", сообщает Reuters.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Кроме того, лица, заразившиеся коронавирусом после получения двух уколов этих вакцин, могут подвергать большему риску инфицирования, чем при предыдущих вариантах COVID-19.

В рамках исследования ученые выяснили, что через 90 дней после второго укола препаратами от Pfizer или AstraZeneca их эффективность в борьбе с вирусом снизилась до 75 и 61 процента соответственно. Этот процесс чаще наблюдается среди лиц в возрасте от 35 лет, чем среди тех, кто моложе.

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