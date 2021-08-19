Ученые усомнились в эффективности американской вакцины против штамма "дельта"

По данным Оксфордского университета, эффективность двух наиболее часто используемых на территории Великобритании препаратов Pfizer/BioNTech или AstraZeneca падает спустя три месяца после вакцинации против "дельта-штамма", сообщает Reuters.

Кроме того, лица, заразившиеся коронавирусом после получения двух уколов этих вакцин, могут подвергать большему риску инфицирования, чем при предыдущих вариантах COVID-19.

В рамках исследования ученые выяснили, что через 90 дней после второго укола препаратами от Pfizer или AstraZeneca их эффективность в борьбе с вирусом снизилась до 75 и 61 процента соответственно. Этот процесс чаще наблюдается среди лиц в возрасте от 35 лет, чем среди тех, кто моложе.