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19.08.2021 02:45
Рубрика: Экономика

Узнать о полагающихся мерах поддержки станет проще

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
Минтруд предложил изменить порядок проактивного информирования граждан. Россияне, которые захотят узнать, какие льготы им полагаются, смогут позвонить в Единый контакт-центр или найти нужную информацию на сайте госуслуг.

В ведомстве напомнили, что услуга проактивного информирования была запущена в конце 2020 года. Сейчас россияне могут узнать, на какие меры соцподдержки они могут рассчитывать при рождении ребенка, установлении инвалидности и с наступлением пенсионного возраста.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра, с июля этого года россиян стали уведомлять о льготах не только через личный кабинет на сайте госуслуг, но и через звонки. Однако больше половины пользователей, выбравших проактивное оповещение по телефону, отклоняли звонки. Скорее всего, люди просто принимали их за назойливые предложения от всевозможных микрофинансовых организаций, юридических контор и медицинских центров. Поэтому решено скорректировать порядок проактивного информирования.

Теперь человеку, который согласился на проактивные уведомления, будут поступать сведения в личный кабинет на сайте госуслуг. А если ему необходимо будет получить дополнительную информацию, то он сможет самостоятельно обратиться в Единый контакт-центр по телефону: 8-800-2000-412.

Как напоминают в минтруде, проактивное информирование о положенных льготах и выплатах - часть проекта "Социальное казначейство". Суть проактивного информирования в том, что человек получает информацию о полагающихся ему мерах поддержки при наступлении определенных ситуаций - например, при рождении ребенка или по достижении ребенком определенного возраста. С конца прошлого года уже 14 млн россиян дали согласие на получение таких уведомлений.

В рамках утвержденной правительством РФ Концепции цифровой трансформации социальной сферы к 2025 году все меры социальной поддержки перейдут в электронный формат. Это позволит упростить получение пенсий, выплат, пособий и компенсаций.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Государственные интернет-услуги

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