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19.08.2021 12:42
Рубрика: В мире

В Германии призвали повысить пенсионный возраст до 70 лет

Текст: Александр Саможнев

Крупные промышленные ассоциации и ряд ведущих политиков Германии потребовали повышения пенсионного возраста до 70 лет. "Надо быть честными с людьми, мы не сможем сохранить пенсионный возраст на уровне 67 лет. В ближайшие несколько лет нам придется говорить о пенсионном возрасте в 69-70", - заявил изданию Funke Mediengruppe президент объединения работодателей металлистов Штефан Вольф.

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Он предупредил о проблеме финансирования пенсионных фондов в связи с ростом продолжительности жизни. Следствием этого должно стать то, что "люди будут работать дольше". Организация представляет предприятия металлургической и электротехнической промышленности.

Все больше пожилых людей работает в Германии. В прошлом году 1,04 миллиона работников были в возрасте 67 лет и старше. Еще почти 600 тысяч человек имели постоянную работу в возрасте 70 лет и старше. Об этом говорится в ответе федерального правительства на вопрос Левой партии в Бундестаге, который имеется в распоряжении берлинского агентства Deutsche Presse-Agentur.

Кроме того, почти 220 тысяч граждан были трудоустроены даже с 75 лет, а 72 тысячи - с 80. Среди людей, трудоустроенных с 67 лет, 800 тысяч человек имели неполный рабочий день. При сочетании пенсии и сокращенного рабочего дня не нужно оформлять социальное страхование или платить налог на дополнительный доход.

Особенно большое число пенсионеров работает в офисе, уборщицами или водителями. Многие пожилые люди также заняты в сфере строительных услуг, складирования и доставки, часто с сокращенным рабочим днем. Можно совмещать несколько небольших занятий, если общий заработок остается на уровне 450 евро.

Фото: iStock
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Исследователи рынка труда уже много лет отмечают, что люди пенсионного возраста не всегда чувствуют себя готовыми к выходу на пенсию. В среднем пожилые люди также более подтянуты, чем предыдущие поколения. Кроме того, большим спросом пользуются квалифицированные работники, которые востребованы и в пожилом возрасте. Особенно женщины часто зависят от дополнительного дохода к пенсии.

"Конечно, есть работники, которые добровольно работают до старости, но для многих это просто финансовая необходимость, чтобы заработать что-то дополнительно", - цитирует портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten председателя фракции Левой партии в Бундестаге Дитмара Барша.

По мнению эксперта по пенсионной политике парламентской группы СвДП Йоханнеса Фогеля, самым большим облегчением был бы гибкий возраст выхода на пенсию вместо жесткого возрастного ограничения.

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