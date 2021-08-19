В Германии призвали повысить пенсионный возраст до 70 лет

Крупные промышленные ассоциации и ряд ведущих политиков Германии потребовали повышения пенсионного возраста до 70 лет. "Надо быть честными с людьми, мы не сможем сохранить пенсионный возраст на уровне 67 лет. В ближайшие несколько лет нам придется говорить о пенсионном возрасте в 69-70", - заявил изданию Funke Mediengruppe президент объединения работодателей металлистов Штефан Вольф.

Он предупредил о проблеме финансирования пенсионных фондов в связи с ростом продолжительности жизни. Следствием этого должно стать то, что "люди будут работать дольше". Организация представляет предприятия металлургической и электротехнической промышленности.

Все больше пожилых людей работает в Германии. В прошлом году 1,04 миллиона работников были в возрасте 67 лет и старше. Еще почти 600 тысяч человек имели постоянную работу в возрасте 70 лет и старше. Об этом говорится в ответе федерального правительства на вопрос Левой партии в Бундестаге, который имеется в распоряжении берлинского агентства Deutsche Presse-Agentur.

Кроме того, почти 220 тысяч граждан были трудоустроены даже с 75 лет, а 72 тысячи - с 80. Среди людей, трудоустроенных с 67 лет, 800 тысяч человек имели неполный рабочий день. При сочетании пенсии и сокращенного рабочего дня не нужно оформлять социальное страхование или платить налог на дополнительный доход.

Особенно большое число пенсионеров работает в офисе, уборщицами или водителями. Многие пожилые люди также заняты в сфере строительных услуг, складирования и доставки, часто с сокращенным рабочим днем. Можно совмещать несколько небольших занятий, если общий заработок остается на уровне 450 евро.

Исследователи рынка труда уже много лет отмечают, что люди пенсионного возраста не всегда чувствуют себя готовыми к выходу на пенсию. В среднем пожилые люди также более подтянуты, чем предыдущие поколения. Кроме того, большим спросом пользуются квалифицированные работники, которые востребованы и в пожилом возрасте. Особенно женщины часто зависят от дополнительного дохода к пенсии.

"Конечно, есть работники, которые добровольно работают до старости, но для многих это просто финансовая необходимость, чтобы заработать что-то дополнительно", - цитирует портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten председателя фракции Левой партии в Бундестаге Дитмара Барша.

По мнению эксперта по пенсионной политике парламентской группы СвДП Йоханнеса Фогеля, самым большим облегчением был бы гибкий возраст выхода на пенсию вместо жесткого возрастного ограничения.