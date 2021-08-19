В Испанию прибыл первый самолет с эвакуированными из Афганистана

В Испанию прибыл первый самолет с группой подданных пиренейского королевства, эвакуированных из Афганистана. На борту транспортника A400M на военную базу Торрехон-де-Ардос также были доставлены афганцы, сотрудничавшие с испанцами, и члены их семей. Всего около 50 человек, что на порядок больше, чем летевших тем же бортом испанцев.

Как отмечает агентство Europa Press, встречали их глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес и министр по вопросам интеграции, социального обеспечения и миграции Хосе Луис Эскрива.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в Афганистане больше не осталось испанцев, кроме посла и персонала, необходимого для завершения операции по эвакуации людей. Альбарес заверил, что Испания вывезет максимальное количество афганцев, сотрудничавших представителями королевства. По данным газеты El Mundo, речь идет примерно о 600 человек.

Как отметил глава миграционной службы, первая группа афганцев проведет 72 часа на базе Торрехон-де-Ардос, затем ими займется система приема.

Стоит отметить, что Испания проводит эвакуацию через Дубай. Там новые группы из Афганистана ожидают еще два военно-транспортных самолета A400M.