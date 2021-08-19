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19.08.2021 04:13
Рубрика: В мире

Опутали озеро

Только за сутки из Иссык-Куля вытащили километры бесхозных рыболовных сетей
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 187(8538)
Сети практически не разлагаются в воде и отравляют рыбу. Фото: Akipress.kg Сети практически не разлагаются в воде и отравляют рыбу. Фото: Akipress.kg
Сети практически не разлагаются в воде и отравляют рыбу. Фото: Akipress.kg
Третью с начала туристического сезона акцию по очистке горного озера провели сотрудники дирекции биосферной территории "Иссык-Куль" совместно с дайверами общественного фонда "Чистый Иссык-Куль" и егерями Иссык-Кульского заповедника.

Результаты оказались неутешительными. Несмотря на то, что в республике действует закон, запрещающий использование для рыбной ловли синтетических сетей, их с каждым разом извлекают из озера все больше.

- Длина каждой вытащенной рыболовной снасти - 800 метров, - рассказал корреспонденту "РГ" заведующий отделом дирекции Туратбек Кожокеев. - На этот раз в общем мы вытащили более пяти километров сетей. Видно, что большую их часть установили уже в этом году. Установили и благополучно забыли про это, либо течение снесло их в другое место. Беда в том, что такие сети практически не разлагаются в воде, а ведь в их состав входит такой опасный элемент, как свинец, который при взаимодействии с водой выделяет ядовитые вещества, отравляя рыбу.

В этот раз очистку озера проводили не только на поверхности, но и на дне. Для этого задействовали профессиональных дайверов из общественного объединения "Чистый Иссык-Куль" под руководством Анвара Шамсутдинова.

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- Со временем под тяжестью запутавшейся в них и погибшей рыбы, а также другого мусора сети опускаются на дно, и их заносит песком, - рассказал Анвар Шамсутдинов. - Вытащить их в этом случает бывает очень трудно, а если дно каменное, то практически невозможно. Вы не представляете, какой там под водой удручающий пейзаж! В прошлом году мы за сезон вытащили почти 100 километров снастей. В позапрошлом - 87. Если не изменить ситуацию, то мы просто потеряем флору и фауну уникального озера, а это отразится на всем биоразнообразии Иссык-Куля. Нужны кардинальные меры, иначе лет через пять все озеро будет буквально опутано сетями. Принятый закон о запрете их использования не работает. Может, правильнее было бы, если бы сети изымали при ввозе в страну? Потому что конфисковывать их на территории республики у нас нет полномочий.

Однако вытащить сети из озера - лишь половина дела. Остается нерешенной проблема, что с ними потом делать. Пока их вывозят на местные свалки, где за годы скопилось уже несколько десятков тонн незаконных снастей. Кто и как их будет утилизировать - этот вопрос до сих по не решен.

Мнение

Бактыбек Турусбеков, депутат парламента КР

В прошлом году я лично погружался на дно озера и проводил там видеосъемку, а после демонстрировал эти кадры моим коллегам на заседании парламента. Уверяю вас, то, что я там увидел, достойно фильма ужаса. Озеро буквально опутано сетями. В тот день проходила акция по очистке. Было поднято 12 километров сетей. Это больше, чем расстояние от Военно-Антоновки до Бишкека! Должен сказать, что в свое время правительство инициировало принятие закона, который запрещал ввоз и использование рыболовных сетей, но не была оговорена ответственность за это. В этой связи мы разработали новый законопроект, в котором предусмотрен штраф до 14 тысяч сомов. Как сегодня показала практика, ситуация практически не изменилась в лучшую сторону. Причина тут одна - катастрофический дефицит средств для борьбы с браконьерами, которые используют сети во время промысла, а также нехватка специалистов и оборудования. На мой взгляд, необходимо усилить полномочия природоохранных структур и увеличить штрафные санкции, а для злостных нарушителей я бы порекомендовал предусмотреть уголовное наказание.

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