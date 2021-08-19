В Киргизии пройдет заседание Евразийского межправительственного совета

В четверг в Киргизии на побережье Иссык-Куля состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Оно пройдет в узком и расширенном составах.

В мероприятии примут участие главы правительств стран-участниц ЕАЭС, а также председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Ожидается, что премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус присоединятся к работе конференции в режиме онлайн.

В повестке дня участники обсудят вопросы поддержки взаимного и внешнеторгового страхования государств-членов ЕАЭС, сближения односторонних нетарифных мер при экспорте товаров, а также экспортных таможенных пошлин.

Кроме того, будет рассмотрено создание Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия и ряд других вопросов повестки дня.