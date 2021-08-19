Секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов стал первым республиканским чиновником-силовиком, который рассказал киргизстанцам о том, какую опасность для всего Центральноазиатского региона представляют происходящие в Афганистане события. Сделал он это на круглом столе в Бишкеке. "РГ" представляет фрагменты из его выступления.

Об открытии границ с Таджикистаном

Граница будет открываться по мере разрешения приграничных споров. Сегодня мы вместе с таджикскими коллегами работаем над демаркацией и делимитацией государственных рубежей. Закрытие границ с нашей стороны было только ответной мерой.

Об экстремистах

Справиться с экстремистскими организациями, используя только грубую силу, невозможно. Невозможно подавить таким образом их идеологию. Сегодня экстремисты сознательно идут на преступления, чтобы оказаться в местах заключения и там осуществлять вербовку новых сторонников, которые после выхода на свободу будут создавать террористические группы.

О смене власти

В 2005-м и 2010-м годах угрозой национальной безопасности становились грубые нарушения во время президентских и парламентских выборов. Особенно заметно это было в регионах, где правоохранительные органы закрывали глаза на фальсификации. В результате происходил вооруженный захват или насильственная смена власти. События октября 2020-го года также привели к беспорядкам в стране.

Республиканские политики должны научиться делать соответствующие выводы из случившегося, должны работать над ошибками.

Об Афганистане

Большинство боевиков, сосредоточенных сегодня в северных провинциях Афганистана, выходцы из Центральноазиатского региона. Они там создают лагеря, проходят обучение военному делу. Угроза того, что они попробуют прорваться к нам, - реальна. Государства должны быть готовы к этому.

Я говорю не о самом движении "Талибан" (запрещенном в России и Киргизии), чьи боевики сегодня захватывают в Афганистане один город за другим. Я говорю о террористических организациях, чьи участники перебрались в Афганистан, к примеру, из Сирии и Ирака после разгрома их структур благодаря прямому вмешательству России.

Договориться с ними или откупиться не получится. Хватит ли ресурсов у республики для возможного противостояния экстремистам? Мы готовимся к этому. В случае, если масштабы потенциального конфликта будут большими, понадобится помощь ОДКБ. Для чего эта организация и была создана.

Между тем



Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что государства-участники ОДКБ должны быть готовы к возможному проникновению террористов из Афганистана. "Для России это важно. Мы делаем все возможное, чтобы так и было... Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана проходят обучение в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армий Таджикистана и Киргизии", - подчеркнул Сергей Шойгу.