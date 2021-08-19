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19.08.2021 01:00
Рубрика: Экономика

В Минсельхозе рассказали, ждать ли россиянам дефицита картофеля в этом году

Текст: Татьяна Карабут
У Минсельхоза и Росстата обнаружились еще одни расхождения в данных о посевных площадях. По данным Росстата, площади под картофелем в этом году снижены на 5% в сравнении с предыдущим годом, овощей открытого грунта - на 2,2%. С учетом того, что в прошлом году площади под картофелем тоже были сокращены, а урожай картофеля и овощей "борщевого набора" из-за непогоды оказался ниже, это привело к серьезному росту цен. То есть уменьшение площадей в этом году теоретически может привести к аналогичным последствиям.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Между тем, у Минсельхоза более оптимистичная информация. В этом году посевная площадь под картофелем и овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах сохранилась на уровне прошлого года и составила порядка 280 и 190 тыс. га соответственно, рассказали "РГ" в ведомстве. Валовой сбор картофеля по этим категориям хозяйств прогнозируется на уровне 7,2 млн тонн, овощей открытого и защищенного грунта - 7 млн тонн. Это несколько больше, чем в прошлом году.

Фото: Егор Еремов/РИА Новости
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"В настоящее время Минсельхоз совместно с Росстатом уточняет данные по площади сева. Информация министерства учитывает поздние посадки овощей и картофеля", - пояснили в министерстве.

По оценке Картофельного союза, валовый сбор картофеля в этом году будет не больше объема 2020 года и ожидается на уровне 6,8 млн тонн. При этом в основном объеме убранного урожая будет преобладать мелкий картофель калибром от 45 мм. Причина - засуха в основных регионах производства: Брянская, Тульская, Нижегородская и Московская области. Отборного картофеля, выращенного на поливе, будет не много, считают в союзе. При этом там отмечают тенденцию к сокращению посевных площадей: последние 3-4 года из-за низких цен на картофель у аграриев почти не было рентабельности, что привело к сокращению площадей на 10 тыс. га (прежде всего в личных подсобных хозяйствах и у мелких производителей). При средней урожайности 20-25 центнеров с га мы потеряли таким образом 500 тыс. тонн. По данным Росстата, если в 1996 году в структуре посевных площадей на картофель приходилось 3,3%, то в прошлом году 1,5%.

Из-за сокращения площадей и неурожая в прошлом году овощи "борщевого набора" к началу лета 2021 года подскочили в цене в несколько раз. К этому времени на рынке практически не осталось отечественных овощей, а импортные стоили дорого. На это обратили внимание федеральные власти и законодатели, предложив мониторить цены, снижать торговые наценки и увеличить количество ярмарок. Минсельхоз в свою очередь заключил соглашения с известными маркетплейсами о продаже на их площадках фермерской продукции. Все это позволит расширить каналы сбыта и исключить посредников в цепочке от поля до прилавка. Сейчас, по данным Росстата, на фоне поступления нового урожая овощи "борщевого набора" дешевеют несколько недель подряд.

В Челябинской области испытали новые сорта картофеля

Росстат опубликовал данные о посевных площадях сельскохозяйственных культур в начале августа. Из них выяснилось, что площадь зерновых и зернобобовых в этом году почти на 1 млн гектаров меньше, чем в прошлом году. Это стало причиной для снижения прогнозов урожая пшеницы Минсельхозом США сразу на 12,5 млн тонн - с 85 млн до 72,5 млн тонн. Что, в свою очередь, привело к росту цен на пшеницу как на мировом, так и на внутреннем рынках. Минсельхоз, впрочем, утверждает, что Росстат считал данные на начало июня, а пересев озимых продолжился и после. Отсюда - и "потерянный" 1 млн га.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Правительство Минэкономразвития Росстат

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