В министерстве внутренних дел республики обратились к гражданам КР с настоятельной просьбой не отдавать свои деньги финансовым пирамидам под якобы огромные проценты. Несмотря на завораживающие обещания, итог, как сказали в МВД, в конце концов, будет один - полная потеря всех вложенных средств.

С таким обращением министерство выступило в связи с резким ростом в Киргизии с начала 2021 года количества как компаний, представляющих собой те самые финансовые пирамиды (ФП), так и киргизстанцев, пострадавших от их действий. По данным правоохранительных органов, за шесть месяцев в республике зарегистрировали 906 фактов организации ФП, их участники лишились почти 35 миллионов сомов. Для сравнения: в 2020-м эти цифры составляли 16 и 2,5 миллиона сомов соответственно.

- Главная причина, по которой модель финансовой пирамиды до сих пор существует и, наверное, никогда не исчезнет, - это жадность людей, желание быстрого обогащения, - рассказали корреспонденту "РГ" в министерстве внутренних дел. - В нашей стране у людей это желание ярко выражено. Жертвами мошенников чаще всего в таких случаях становятся именно бедные люди, которым так не хватает денег, что они готовы даже брать в долг крупные суммы, лишь бы скорее получить большой процент от своих "инвестиций".

Последние случаи, когда правоохранительные органы останавливали деятельность финансовых пирамид, произошли в июле в Бишкеке. В течение недели милиционеры по заявлениям обманутых граждан задержали нескольких подозреваемых в организации мошеннических структур.

Больше всего денег у граждан выманила небезызвестная "Финико". Одной из ее многочисленных жертв стала жительница столицы. Женщине пообещали приумножить ее вложения в несколько раз. Сначала она принесла 1,1 миллиона сомов, затем еще 1,3 миллиона. Пострадавшей объяснили, что деньги перевели в криптовалюту - биткойны, которые постоянно дорожают, и заверили, что в случае неудачи вернут все "инвестиции". Чем закончилась эта и другие подобные истории, объяснять, наверное, не надо.

Как рассказали в ГУВД Бишкека, отличительная черта сегодняшних финансовых пирамид в том, что их создатели активно используют тему современных технологий для привлечения денежных средств.

- "Цена биткойна падает, сейчас самое время вложиться в него!" - если вы видите такой призыв, то не бросайтесь сразу покупать криптовалюту. За такими предложениями могут быть схемы по отъему ваших денежных средств. Одна из наиболее популярных - фальшивые раздачи цифровых монет. Прежде всего злоумышленники используют то, что многие хотят получить криптовалюту бесплатно. Поэтому в разных социальных сетях, форумах и других источниках информации мошенники начинают размещать объявления о том, что готовы удвоить сумму, которую инвестор пришлет на их кошелек. Однако обратно они, конечно же, ничего не отправляют, - объяснили в ГУВД.

- Уговорив жертву поиграть на бирже или инвестировать в криптовалюты, злоумышленники просят поставить на телефон или компьютер программу удаленного доступа, чтобы дистанционно "обучить" новичка азам инвестирования и вывода денег. А на самом деле они получают доступ к онлайн-банкингу или цифровым кошелькам. Своих жертв аферисты ищут на профильных форумах по инвестициям, криптовалютам, в обучающих Telegram-каналах или соцсетях, - добавили в управлении.

В Национальном банке КР, в который корреспондент "РГ" обратился за комментариями, сообщили: "Нацбанк призывает граждан проявлять осторожность при принятии решения о вложении денежных средств в сомнительные организации, поскольку они могут представлять собой финансовые пирамиды, а также призывает быть бдительными и не поддаваться уловкам мошенников. К признакам финансовой пирамиды относятся: отсутствие какой-либо информации о финансовом положении компании, об учредителях и руководителях, привлечение денежных средств от широкого круга лиц. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Национальный банк на постоянной основе проводит мониторинг деятельности юридических лиц на соответствие законодательству КР. Национальный банк не обладает законными полномочиями для закрытия "финансовых пирамид". Однако при выявлении признаков незаконной финансовой деятельности соответствующая информация направляется в Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел для принятия соответствующих мер".

МВД в свою очередь предупреждает: "Если вам предлагают высокий доход и легкие способы заработка, то нужно сразу уходить, не слушая доводов. Мошенники обычно хорошие манипуляторы и умеют влиять психологически и эмоционально на человека. Вы должны понимать, что все это очередной "развод", такая деятельность преследуется по закону согласно статье 214 "Организация финансовых пирамид" Уголовного кодекса КР. В случае, если вы или ваши близкие стали жертвами финансовой пирамиды, незамедлительно обратитесь в милицию!"

Между тем независимые эксперты предрекают дальнейший рост преступлений, связанных с выманиванием денег у населения. Виной всему - непростая экономическая ситуация в стране, обесценивание накоплений киргизстанцев и в связи с этим желание людей каким-либо образом защитить и приумножить свои деньги. Мошенники будут этим пользоваться.

Кстати



Согласно статье 214 Уголовного кодекса (УК) КР создание условий для деятельности финансовой пирамиды, предложение участвовать в ней или привлечение финансовых активов с помощью финансовой пирамиды; организация и руководство деятельностью финансовой пирамиды, если это сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от двух лет шести месяцев до пяти лет со штрафом от 100 до 140 тысяч сомов.



Наказание за те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - лишение свободы на срок от пяти до семи лет шести месяцев со штрафом от 140 до 180 тысяч сомов.



"Финансовой пирамидой в настоящей статье считается создание, использование, эксплуатация или содействие развитию систем продаж, при которых потребитель платит за возможность получения компенсации (дохода), предоставляемой преимущественно за счет привлечения других потребителей к такой схеме, а не за счет продажи или потребления продукции", отмечается в УК КР.



По данным МВД КР, в 2020 году на рассмотрение в суд отправлены 14 уголовных дел по финансовым пирамидам.