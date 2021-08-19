В России появятся цифровые аналоги бумажных паспортов

До конца 2021 года в России появятся аналоги бумажных паспортов - смарт-карты, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава минцифры Максут Шадаев. При этом отмены бумажных паспортов не произойдет: россияне смогут выбрать наиболее удобный для себя вариант. По мнению экспертов, для большинства замена бумажного паспорта на цифровой не станет проблемой, но важно решить вопрос с безопасностью данных и инфраструктурой.

"Смарт-карту можно положить в кошелек, она не портится, при посещении МФЦ можно будет приложить цифровой паспорт к считывателю, и все данные будут загружены. Но у нас не стоит задачи отказаться от бумажного паспорта. Принято решение не делать это обязательным: те люди, которые будут готовы поменять бумажный паспорт на смарт-карту, смогут это сделать, но обязаловки нет", - заявил Шадаев.

В МВД планируют, что выдача паспортов с электронным носителем (ПЭН) стартует с Москвы, срок начала действия программы - 1 декабря 2021 года. Что касается других регионов, это будет зависеть от технической готовности. При этом крайний срок, когда цифровые паспорта должны стать доступны всем россиянам - 1 июля 2023 года.

В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы подтвердили, что минцифры совместно с правительством Москвы и федеральными органами исполнительной власти, участвующими в проекте, в том числе регуляторами в области защиты информации, занимаются детальным проектированием и разработкой программно-технических решений, необходимых для внедрения электронного паспорта. Одновременно ведется и проработка нормативно-правовой базы.

В пресс-службе департамента отметили, что для правительства Москвы перевод госуслуг и сервисов в электронную форму - одна из стратегических задач. "Более 380 городских услуг и сервисов можно получить удаленно без посещения МФЦ или органа власти. Это экономит время горожан, избавляет их от личного посещения органов власти и сбора бумажных документов, - сообщили "РГ". - В то же время есть услуги, которые без предъявления документа, удостоверяющего личность, и рукописной подписи, оказать невозможно. Для их получения необходим личный визит. Электронный паспорт помимо удостоверения личности будет иметь возможность электронной подписи, что снимет эти ограничения и позволит перевести еще большее число важных для жителей услуг в дистанционную форму".

Внедрение цифровых паспортов займет 5-10 лет, бумажные как минимум в этот срок тоже будут в ходу

После запуска программы россияне смогут оформить документ на выбор - либо привычный бумажный паспорт, либо электронный. Прежде чем получить паспорт с электронным носителем, человека сфотографируют и возьмут у него отпечатки пальцев на обеих руках. В остальном выдача электронного паспорта не будет отличаться от той, что сейчас сопровождает оформление бумажного документа.

Внешне цифровой паспорт будет представлять собой пластиковую карточку, похожую на банковскую. Смарт-карта будет отечественного производства. На ней разместят привычные данные: регистрация по месту жительства, год и место рождения, семейное положение, сведения о детях и т.д. Данные можно будет считать с помощью специального мобильного приложения. В МВД отмечают, что электронный носитель снабдят повышенными средствами защиты, в том числе криптографическими. В микросхему такого документа поместят персональные и биометрические данные гражданина, а также персональную подпись владельца (по желанию). С юридической точки зрения пластиковые паспорта будут приравнены по статусу к действующим бумажным.

Электронный паспорт будет документом для внутреннего пользования - выехать по нему за границу не получится. При этом есть оговорка: границы тех стран, которые сейчас пускают граждан России по внутреннему паспорту (например, Армении или Беларуси), можно будет пересечь по электронному документу.

"Замена бумажного паспорта не должна вызывать дополнительные неудобства для россиян в виде новых карт и т.д", - считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. Но в цифровых каналах необходимо сохранить баланс между удобством и безопасностью, подчеркнул эксперт.

"Вслед за людьми в онлайн перемещаются мошенники, - указывает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. - Поэтому возникает резонный вопрос сохранности данных электронных паспортов: как это будет организовано, что делать гражданам в случае массовой утечки данных, как будет подтверждаться подлинность новых паспортов".