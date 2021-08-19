В России разработали всепогодную платформу для посадки дронов

Специалисты Лаборатории беспилотных технологий Центра компетенций НТИ разработали на базе Университета Иннополис посадочную платформу для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Разработка предназначена для фото- и видеоконтроля территорий.

Система автономного мониторинга территорий самостоятельно проводит съемку и передает ее результаты специалистам. Она может использоваться при мониторинге сельскохозяйственных угодий, строительных и промышленных объектов, охраняемых территорий и для наблюдения за территориями, где могут быть оползни.

Разработчики обеспечили автоматическую зарядку БПЛА, функционирование в диапазоне температур от -20 до +50 градусов, а также работу в темное время суток. Дрон может летать без подзарядки до 60 минут в радиусе до 35 километров. Беспилотник оснащен камерой высокой четкости или лидаром - комплектация зависит от запросов заказчика.

Разработка включает взлетно-посадочную станцию, квадрокоптер и пульт управления оператором.

"Чтобы начать использовать систему, оператору нужно только установить специальное ПО на компьютер или смартфон и пройти обучение. Установка происходит через интернет либо через пульт, как в привычных дронах. Дальность пульта 60 км, но по интернету ограничений нет", - рассказал научный сотрудник Лаборатории беспилотных технологий Университета Иннополис Дмитрий Девитт.

По словам разработчиков, одно из главных преимуществ новой системы перед аналогами - возможность надежной посадки при порывистом ветре с точностью до 10 сантиметров.