В США трое сенаторов заразились COVID после вакцинации

Три американских сенатора в течение одного дня заявили, что заразились коронавирусом, несмотря на сделанную ранее прививку, передает ТАСС. Все трое при этом заявляют об относительно хорошем самочувствии.

Несмотря на принятые меры предосторожности и вакцинацию, сегодня утром мой тест на коронавирус оказался положительным, - признался в соцсети 77-летний сенатор от штата Мэн Ангус Кинг . - Хотя мне не очень хорошо, я определенно чувствую себя лучше, чем если бы у меня не было прививки".

Кроме него, положительный тест на коронавирус сдали сенаторы Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи) и Джон Хикенлупер (демократ, от штата Колорадо). Будут ли в Сенате предпринимать дополнительные меры инфекционной безопасности в связи с этим - не сообщается.