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Текст:   Евгения Думанская 
14:28 19.08.2021

В трех регионах выплатят компенсации пострадавшим от недостроев

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан одобрил выплату компенсаций по шести недостроям в трех российских регионах, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Для решения проблем дольщиков необходимо увеличить затраты из бюджета

Компенсации, как сообщил Хуснуллин, получит 131 человек. Речь идет о двух домах застройщика ООО "Радуга" в Краснодарском крае, трех недостроях ООО "Стройиндустрия" в Республике Башкортостан и одном доме ООО "Династия" в Нижегородской области. На выплаты направят 214 миллионов рублей, более 80% от суммы выделит федеральный бюджет, остальное компенсируют регионы.

Как пояснил генеральный директор Фонда защиты прав граждан Константин Тимофеев, этит объекты вызвали высокую социальную напряженность, особенно острая ситуация в Башкирии, где пострадавшими признаны 118 человек.

"Благодаря решению Наблюдательного совета Фонда, все они получат компенсации", - добавил он.

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