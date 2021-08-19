В трех регионах выплатят компенсации пострадавшим от недостроев

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан одобрил выплату компенсаций по шести недостроям в трех российских регионах, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Компенсации, как сообщил Хуснуллин, получит 131 человек. Речь идет о двух домах застройщика ООО "Радуга" в Краснодарском крае, трех недостроях ООО "Стройиндустрия" в Республике Башкортостан и одном доме ООО "Династия" в Нижегородской области. На выплаты направят 214 миллионов рублей, более 80% от суммы выделит федеральный бюджет, остальное компенсируют регионы.

Как пояснил генеральный директор Фонда защиты прав граждан Константин Тимофеев, этит объекты вызвали высокую социальную напряженность, особенно острая ситуация в Башкирии, где пострадавшими признаны 118 человек.

"Благодаря решению Наблюдательного совета Фонда, все они получат компенсации", - добавил он.