В Windows 11 будет тяжело изменить браузер по умолчанию

Разработчики из Microsoft усложнили процесс выбора браузера по умолчанию в новой версии Windows 11.

Фото: Microsoft

Как пишет The Verge, определиться с выбором можно будет только один раз: во время установки нового браузера. Если пользователь забудет установить галочку "Всегда использовать это приложение", изменить настройки будет очень тяжело - они сделаны максимально запутанными, а браузером по умолчанию останется фирменный Microsoft Edge.

Разработчики популярных сторонних браузеров, таких как Chrome и Firefox, уже выступили с осуждением подобного шага со стороны Microsoft, и призвали компанию облегчить выбор браузера по умолчанию. Они также выразили надежду на то, что в стабильном релизе этих изменений не будет.