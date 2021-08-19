Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм "дельта"

Центр имени Гамалеи Минздрава России разработал вариант вакцины от коронавируса "Спутник V" под штамм "дельта", рассказал глава учреждения академик РАН Александр Гинцбург.

Он сообщил, что конструкция вакцины уже "в холодильнике", однако говорить, будет ли она эффективнее предыдущего варианта, пока рано, как и невозможно предсказать появление новых, в том числе более опасных мутаций.

"Никто никогда, извините за избитость, кроме господа бога и Чарльза Дарвина, не знает, как пойдет эволюция. И я тоже не знаю", - отметил он.

Гинцбург пояснил, что порой медики не могут помочь больному "продержаться" - у тех, кто не получил вакцину, при заражении штаммом "дельта" инфекционный процесс протекает за 4-5 дней, а не за несколько недель, как с другими вариантами.

"Иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а еще гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с "дельтой" они не успевают", - заявил ученый "Интерфаксу".

Российские эксперты ранее говорили, что пока нет необходимости в разработке новых вакцин, поскольку имеющиеся препараты работают в том числе и против штамма "дельта", но в перспективе могут потребоваться другие решения. Между тем западные специалисты сообщали о снижении эффективности своих вакцин.

Гинцбург считает, что для увеличения эффективности вакцины компании Pfizer/BioNTech является предложение РФПИ об использовании в качестве бустера "Спутника Лайт". Как он пояснил, у препарата Pfizer "одна фиксированная конформация, а у "Спутника" как у природного S-белка их много". Поэтому его спектр нейтрализующих антител гораздо шире, и "коктейль" будет гораздо эффективнее для борьбы со штаммом "дельта".

"Это красивое, научно обоснованное предложение", - подчеркнул глава центра имени Гамалеи.

По данным Минздрава, эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составляет 83%, при этом вакцина на 95% снижает риск развития тяжелой формы инфекции. Эффективность Pfizer, по некоторым данным, оценивается в 42%, а вакцины Moderna - в 76% для этого же штамма.