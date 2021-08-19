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19.08.2021 09:52
Рубрика: Общество

Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм "дельта"

Текст: Евгения Думанская

Центр имени Гамалеи Минздрава России разработал вариант вакцины от коронавируса "Спутник V" под штамм "дельта", рассказал глава учреждения академик РАН Александр Гинцбург.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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Он сообщил, что конструкция вакцины уже "в холодильнике", однако говорить, будет ли она эффективнее предыдущего варианта, пока рано, как и невозможно предсказать появление новых, в том числе более опасных мутаций.

"Никто никогда, извините за избитость, кроме господа бога и Чарльза Дарвина, не знает, как пойдет эволюция. И я тоже не знаю", - отметил он.

Гинцбург пояснил, что порой медики не могут помочь больному "продержаться" - у тех, кто не получил вакцину, при заражении штаммом "дельта" инфекционный процесс протекает за 4-5 дней, а не за несколько недель, как с другими вариантами.

"Иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а еще гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с "дельтой" они не успевают", - заявил ученый "Интерфаксу".

Российские эксперты ранее говорили, что пока нет необходимости в разработке новых вакцин, поскольку имеющиеся препараты работают в том числе и против штамма "дельта", но в перспективе могут потребоваться другие решения. Между тем западные специалисты сообщали о снижении эффективности своих вакцин.

Фото: EPA-EFE/TONI ALBIR
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Гинцбург считает, что для увеличения эффективности вакцины компании Pfizer/BioNTech является предложение РФПИ об использовании в качестве бустера "Спутника Лайт". Как он пояснил, у препарата Pfizer "одна фиксированная конформация, а у "Спутника" как у природного S-белка их много". Поэтому его спектр нейтрализующих антител гораздо шире, и "коктейль" будет гораздо эффективнее для борьбы со штаммом "дельта".

"Это красивое, научно обоснованное предложение", - подчеркнул глава центра имени Гамалеи.

По данным Минздрава, эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составляет 83%, при этом вакцина на 95% снижает риск развития тяжелой формы инфекции. Эффективность Pfizer, по некоторым данным, оценивается в 42%, а вакцины Moderna - в 76% для этого же штамма.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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