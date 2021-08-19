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19.08.2021 16:50
Рубрика: Культура

Вим Вендерс выступил в защиту Джонни Деппа

Текст: Валерий Кузнецов
Вокруг кинофестивалей разгорается очередной высосанный из пальца скандал: теперь шум возник из-за решения фестивалей в Карловых Варах и в Сан-Себастьяне наградить американского актера Джонни Деппа за выдающийся вклад в киноискусство.

За актера вступился знаменитый немецкий режиссер Вим Вендерс. Давая во время 27-го кинофестиваля в Сараево интервью журналу Screen International, он заметил: "Когда против кого-то выдвигают некие обвинения, бывает очень трудно доказать обратное. Иногда вина человека очевидна, как в случае с продюсером Харви Вайнштейном, но чаще обвинения кажутся сомнительными. И, я думаю, фестивали вправе наградить того же Джонни Деппа за то, что он делает как художник - а у него, безусловно, множество отличных работ в кино. Кто я такой, чтобы судить, как он распоряжается своей жизнью! И пока не будет доказано, что его поступки действительно несовместимы с его статусом, я не могу об этом судить. Вообще, если исходить из требований современной морали, то многих великих людей прошлого следовало бы предать остракизму. По сегодняшним меркам, надо убрать из музеев работы Пикассо - по отношению к некоторым из своих женщин он был не совсем добр".

Фото: kinopoisk.ru
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Вим Сендерс назвал ситуацию с разгулом фейковых сведений в интернете серьезной культурной проблемой нашего времени: "Интернет и социальные сети многое фальсифицируют. Никто на самом деле не знает истины. Поэтому, если мы как общество не условимся о каких-то нормах и принципах, я отказываюсь кого-то осуждать".

Особенно яростная критика решения фестивалей в Карловых Варах и Сан-Себастьяне прозвучала со стороны британских организаций по борьбе с домашним насилием. На что директор кинофорума в Сан-Себастьяне Хосе Луис Ребординос заявил, что фестиваль всегда будет исходить из принципа презумпции невиновности.

Как известно, год назад Джонни Депп проиграл дело о клевете против английского таблоида The Sun, утверждавшего, что актер избивает свою супругу.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кинофестиваль в Карловых Варах

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