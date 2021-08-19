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19.08.2021 21:59
Рубрика: В мире

Власти Афганистана разместили в США 22 тонны золота

Текст: Максим Макарычев

Администрация Байдена заморозила авуары афганского правительства в банках США, не позволив талибам получить доступ к миллиардам долларов - основной, хотя и неопределенной части валютных резервов страны. Среди этих активов - кладовая с золотыми слитками, депонированная в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Согласно информации, обнародованной Центральным банком Афганистана, депозит составляет примерно 22 тонны золота. По текущим ценам, установленным Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA), это золото стоит около 1,25 миллиарда долларов.

Фото: скриншот cоцсети / youtube
МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану

Международный валютный фонд (МВФ) также приостановил доступ Афганистана к своим кредитным ресурсам, сообщает финансовый портал quartz.com. МВФ планировал предоставить правительству Афганистана кредитную линию в размере 370 миллионов долларов США 23 августа в рамках ответа на экономический кризис, вызванный пандемией. В этом кредите теперь будет отказано, что, как отмечают эксперты, еще больше ограничит ресурсы "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Золото в Нью-Йорке составляет более десятой части резервов правительства Афганистана, размещенных в банках у себя дома, а также в различных странах, включая США. Согласно данным, Центрального банка Афганистана (DAB), он владел резервными активами на сумму около 10 миллиардов долларов. В относительном выражении это очень значимая цифра для Афганистана. Для сравнения, по данным Всемирного банка, ВВП Афганистана в 2020 году составил примерно 20 миллиардов долларов. При этом в собственных хранилищах DAB хранится золота и серебра на сумму около 160 миллионов долларов, а также сокровищница древних золотых украшений, которые являются частью так называемого Бактрийского клада, извлеченного из могильников возрастом 2000 лет. Неясно, какая именно часть международных резервов находится на банковских счетах США. Но примерно 4,2 из 9,5 миллиардов долларов международных резервов DAB, отмечают финансовые аналитики, хранятся в форме казначейских облигаций США, казначейских векселей и государственных облигаций, деноминированных в долларах США.

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