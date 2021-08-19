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19.08.2021 09:20
Рубрика: Общество

ВОЗ обеспокоена нехваткой тоцилизумаба, применяемого при тяжелом течении COVID-19

Текст: Ирина Невинная

ВОЗ обеспокоена заявлением компании Roche, предупредившей о глобальной нехватке тоцилизумаба (торговая марка Actemra/RoActemra). Об этом говорится в официальном заявлении ВОЗ. В июне препарат был рекомендован для использования в качестве лечения тяжелых случаев COVID-19, хотя в экспериментальном порядке его начали использовать еще в прошлом году.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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"Тоцилизумаб может играть ключевую роль в снижении смертности и уменьшении потребности в инвазивной искусственной вентиляции легких у тяжелобольных пациентов, если он используются в комплексной терапии вместе с кислородом и кортикостероидами", - говорится в сообщении.

В ВОЗ отмечают, что Roche объявила о мерах по решению проблемы дефицита препарата. При этом к компании обратились с призывом "обеспечить справедливое распределение текущих запасов этого лекарства для всех стран, включая страны с низким и средним уровнем дохода".

Кроме того, считают в ВОЗ, Roche должна содействовать передаче технологий, обмену знаниями и данными для расширения производства лекарства, которое бы обеспечило его большую доступность.

В ВОЗ напомнили о программе предварительной квалификации лекарственных средств и вакцин - одобрении препаратов по упрощенной схеме, ускоряющей их широкое применение. Эта программа позволяет "расширить число производителей препарата, гарантирующих качество, и, таким образом, увеличить глобальные поставки", - отмечают в ВОЗ.

Что касается России, в июне Минздрав РФ сообщил, что в страну ввезено более 110 тыс. единиц "Актемры" в различных лекарственных формах и дозировках. Еще свыше 50 тыс. единиц препарата запланированы к поставкам до сентября 2021 года.

Напомним, что тоцилизумаб изначально применялся (и продолжает применяться) для лечения ревматоидного артрита. "В настоящее время препарат поставляется в Российскую Федерацию в виде раствора для подкожного введения в виде готовой продукции для применения у пациентов с ревматоидными заболеваниями, а также в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий. Для терапии тяжёлых случаев COVID-19 может применяться только концентрат для приготовления раствора для инфузий, который поставляется в виде готовой продукции в незарегистрированной упаковке. Другие лекарственные формы этого препарата при новой коронавирусной инфекции не имеют одобренных показаний к применению", - уточнили в министерстве.

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