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Вышел финальный трейлер "Вечных" от Marvel. В нем показали Галактуса

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    19.08.2021, 10:34
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ MARVEL Россия Фото: youtube.com/ MARVEL Россия
Фото: youtube.com/ MARVEL Россия

На YouTube опубликован финальный трейлер фильма "Вечные" от Marvel на русском языке.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет картины посвящен одноименной расе, которая на протяжении семи тысяч лет приглядывала за человечеством, при этом никак не вмешиваясь даже в самые кровопролитные конфликты.

В ролике наконец-то начинают задаваться вопросы о том, с чем связана такая политика нейтралитета, а в ответ на несколько секунд показывают Галактуса - одного из самых могущественных персонажей Marvel в оригинальных комиксах, периодически уничтожающих различные миры.

Премьера "Вечных", в отличие от того же "Венома 2", не и изменилась и назначена на 5 ноября.

Оригинальный трейлер:

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