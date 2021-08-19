Вышел финальный трейлер "Вечных" от Marvel. В нем показали Галактуса

На YouTube опубликован финальный трейлер фильма "Вечные" от Marvel на русском языке.

Сюжет картины посвящен одноименной расе, которая на протяжении семи тысяч лет приглядывала за человечеством, при этом никак не вмешиваясь даже в самые кровопролитные конфликты.

В ролике наконец-то начинают задаваться вопросы о том, с чем связана такая политика нейтралитета, а в ответ на несколько секунд показывают Галактуса - одного из самых могущественных персонажей Marvel в оригинальных комиксах, периодически уничтожающих различные миры.

Премьера "Вечных", в отличие от того же "Венома 2", не и изменилась и назначена на 5 ноября.

Оригинальный трейлер: