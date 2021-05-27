Трейлер "Вечных" Marvel установил рекорд по просмотрам

За первые сутки тизер грядущего фильма "Вечные" от Marvel посмотрели в общей сложности на различных ресурсах более 77 млн раз. Об этом пишет Deadline.

Показатель стал рекордным для студии с начала мировой пандемии, обойдя другие проекты Disney - такие как "Круэлла" и "Ванда/Вижн", трейлеры которых собрали по 71 млн просмотров за аналогичный период.

У "Сокола и Зимнего Солдата", правда, цифра составляла солидные 125 млн, но промо-ролик сериала про двух супердрузей Капитана Америки крутили также на телевидении, поэтому он в зачет не идет, а "Вечных" показали пока только в интернете.

Новая лента киновселенной расскажет о расе, которая с древних времен направляла человечество, не вмешиваясь при этом напрямую. Премьера запланирована на ноябрь текущего года.