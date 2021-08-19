За крупными месторождениями нефти придется идти на шельф

За счет геологоразведки, проводимой на бюджетные средства, открыто шесть новых месторождений нефти - пять очень мелких и одно мелкое. Суммарно - на 5 млн тонн, этого хватит на три дня добычи. По результатам геологоразведки компаний открыто новых нефтяных залежей на 26,4 млн тонн.
Освоение мелких (от 1 до 10 млн тонн) и очень мелких (до 1 млн тонн) месторождений нефти в России почти не ведется - прибыль от добычи не покрывает расходы. Поэтому их открытия только благотворно влияют на статистику пополнения запасов, а в реальности не сулят доходов бюджету, не создают новые рабочие места и не способствуют росту экономики. Более половины всех месторождений в России сейчас относятся к мелким и очень мелким. В прошлом году из бюджета на геологоразведку нефти было выделено 6,3 млрд рублей, в этом году сумма, по-видимому, должна быть примерно такой же.
Основной прирост запасов нефти в нашей стране уже давно происходит в результате доразведки на старых месторождениях, а не за счет открытия новых участков. По предварительным итогам 2020 года, прирост запасов нефти в России составил более 1 млрд тонн (добыча за два года). Казалось бы, волноваться не о чем, но в последние годы сформировалась неприятная тенденция переоценки уже поставленных на учет запасов в сторону их уменьшения. Так, в прошлогоднем отчете Счетной палаты указывалось, что в 2015-2019 году с баланса было списано 2,3 млрд тонн неподтвержденных запасов нефти.
При этом качество новых запасов ежегодно ухудшается, отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, как и снижается доля в них рентабельных для разработки. Сейчас она немногим выше трети от всех месторождений в России.
По мнению партнера департамента налогов и права "Делойт" в СНГ Андрея Панина, при сегодняшних темпах инвестиций, государственных и частных, в геологоразведку Россия сможет добывать ежегодно более 500 млн тонн нефти еще 10 лет, после чего добыча начнет падать. Продлить этот срок могли бы открытия новых крупных месторождений. В первую очередь они возможны на арктическом шельфе, считают эксперты.
Кроме геологоразведки на арктическом шельфе следовало бы сделать акцент на освоении трудноизвлекаемых запасов в хорошо разработанных районах, считает эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. Например, разработка баженовской свиты в Западной Сибири. Но это требует новых технологий извлечения углеводородов, так, чтобы эта история оказалась экономически эффективной, отмечает эксперт.
По мнению Симонова, необходимо доработать изменения в законодательстве, чтобы освоение малых и средних месторождений стало выгодно в России. Также требуют доработки правовая база для геологоразведочных работ. Это должно стать выгодным не только для крупных нефтяных компаний, хотя в первую очередь это их дело, отмечает Симонов.