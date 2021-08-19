За крупными месторождениями нефти придется идти на шельф

Суммарные запасы нефтяных месторождений, открытых за шесть месяцев 2021 года в России, составили чуть более 31 млн тонн. Такие данные опубликовало Минприроды. Это меньше, чем сейчас в России добывается нефти за один месяц (около 45 млн тонн).

За счет геологоразведки, проводимой на бюджетные средства, открыто шесть новых месторождений нефти - пять очень мелких и одно мелкое. Суммарно - на 5 млн тонн, этого хватит на три дня добычи. По результатам геологоразведки компаний открыто новых нефтяных залежей на 26,4 млн тонн.

Освоение мелких (от 1 до 10 млн тонн) и очень мелких (до 1 млн тонн) месторождений нефти в России почти не ведется - прибыль от добычи не покрывает расходы. Поэтому их открытия только благотворно влияют на статистику пополнения запасов, а в реальности не сулят доходов бюджету, не создают новые рабочие места и не способствуют росту экономики. Более половины всех месторождений в России сейчас относятся к мелким и очень мелким. В прошлом году из бюджета на геологоразведку нефти было выделено 6,3 млрд рублей, в этом году сумма, по-видимому, должна быть примерно такой же.

Основной прирост запасов нефти в нашей стране уже давно происходит в результате доразведки на старых месторождениях, а не за счет открытия новых участков. По предварительным итогам 2020 года, прирост запасов нефти в России составил более 1 млрд тонн (добыча за два года). Казалось бы, волноваться не о чем, но в последние годы сформировалась неприятная тенденция переоценки уже поставленных на учет запасов в сторону их уменьшения. Так, в прошлогоднем отчете Счетной палаты указывалось, что в 2015-2019 году с баланса было списано 2,3 млрд тонн неподтвержденных запасов нефти.

При этом качество новых запасов ежегодно ухудшается, отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, как и снижается доля в них рентабельных для разработки. Сейчас она немногим выше трети от всех месторождений в России.

По мнению партнера департамента налогов и права "Делойт" в СНГ Андрея Панина, при сегодняшних темпах инвестиций, государственных и частных, в геологоразведку Россия сможет добывать ежегодно более 500 млн тонн нефти еще 10 лет, после чего добыча начнет падать. Продлить этот срок могли бы открытия новых крупных месторождений. В первую очередь они возможны на арктическом шельфе, считают эксперты.

Открытых за счет бюджета нефтяных месторождений хватит на три дня добычи

Кроме геологоразведки на арктическом шельфе следовало бы сделать акцент на освоении трудноизвлекаемых запасов в хорошо разработанных районах, считает эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. Например, разработка баженовской свиты в Западной Сибири. Но это требует новых технологий извлечения углеводородов, так, чтобы эта история оказалась экономически эффективной, отмечает эксперт.

По мнению Симонова, необходимо доработать изменения в законодательстве, чтобы освоение малых и средних месторождений стало выгодно в России. Также требуют доработки правовая база для геологоразведочных работ. Это должно стать выгодным не только для крупных нефтяных компаний, хотя в первую очередь это их дело, отмечает Симонов.