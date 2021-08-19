За места в Госдуме будут бороться почти 6 тысяч кандидатов

Центризбирком проанализировал итоги регистрации кандидатов на выборах всех уровней и пришел к выводу, что критикующие нынешнюю кампанию за низкую конкуренцию неправы: активность партий высокая, а число отказов в регистрации - небольшое.

"Вопреки тому, что утверждают некоторые наши постоянные критики, вбивающие в голову людям, что кампания неконкурентная, что выборов нет, что большинство кандидатов не допустили, есть факты, есть статистика", - сказала на заседании комиссии в четверг глава ЦИК Элла Памфилова. Согласно приведенным ею данным, 14 партий зарегистрировали 5972 кандидата в Госдуму восьмого созыва, в том числе 3910 - по партийным спискам и 2062 - по одномандатным округам. "Плюс зарегистрировано 11 самовыдвиженцев, таким образом, в среднем на один мандат (в округе) претендуют девять кандидатов. Это очень высокий уровень конкуренции", - сказала председатель ЦИК. "При такой высокой конкуренции мы можем рассчитывать на то, что на каждом участке в стране будут работать наблюдатели", - добавила она.

Не менее жесткая борьба идет в регионах. Так, на прямых выборах губернаторов, которые состоятся 17-19 сентября в девяти субъектах, зарегистрировано 39 кандидатов (38 партийцев и один самовыдвиженец), то есть "конкурс" превышает четыре человека на место.

На выборах депутатов 39 региональных заксобраний зарегистрировано в среднем по десять партийных списков. Так, например, за места в Самарской Губернской Думе соревнуются 11 партий, при этом семь из них собирали подписи для регистрации. Столько же партий попали в бюллетень в Карелии, при этом шесть из них - по подписям. В Чувашии и Пермском крае - пять из десяти партий успешно провели "подписную" кампанию. "Этому способствовали наши инициативы, те новации, которые мы внедрили: возможность до половины подписей на региональном уровне собирать через портал госуслуг", - считает Элла Памфилова.

Говоря об итогах регистрации на выборах всех уровней, она также отметила низкий процент отказов. Глава ЦИК напомнила, что в 2016 году, когда проходили выборы Госдумы седьмого созыва, своих кандидатов выдвинули 48 партий, до бюллетеней дошли представители 42 политических сил. В этом году отказ получили три из 26 партий. "Всего 3,5% кандидатов от партий было отказано в регистрации, это очень низкий процент", - считает Памфилова.

14 партий зарегистрировали 5972 кандидата в Госдуму восьмого созыва

Самих партий стало меньше за пять лет: в 2016 году было 74 объединения, имеющих право участвовать в выборах, в 2021 году - 30, но кандидатов выдвинуло большее количество партий. По мнению Памфиловой, остались самые активные и дееспособные политические силы, настроенные на реальную борьбу.

Вчера ЦИК также сформировал территориальную комиссию для проведения дистанционного электронного голосования из 12 человек. По данным Центризбиркома, для участия в ДЭГ подано 932 407 заявлений, больше всего - в Москве (738 тысяч). Второй по активности регион - Ростовская область (около 116 тысяч заявлений), жители Донбасса с российскими паспортами направили более 87 тысяч заявок на онлайн-голосование. Эти цифры будут расти - записаться на ДЭГ можно до 13 сентября. Помимо упомянутых регионов, ДЭГ пройдет в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ярославской областях и в Севастополе.