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19.08.2021 21:47
Рубрика: Власть

За сутки 88 военнослужащих выздоровели от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 88 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте более 37,8 тысячи человек.

Кроме того, свыше 132,4 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 2 126 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 18 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 979 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако у девяти инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 59 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 225 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1176 человек, 307 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 27,2 тысячи пациентов, свыше 9,1 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 89 779 человек.

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