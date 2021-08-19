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19.08.2021 03:00
Рубрика: Происшествия

Задержан четвертый беглец из изолятора Истры

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
Полицейские задержали четвертого из пятерых заключенных, совершивших 6 августа побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. "18 августа утром в одном из поселков Новгородской области сотрудниками уголовного розыска был задержан еще один сбежавший из-под стражи - Александр Бутнару. В настоящее время принимаются меры к его этапированию в Московскую область. Устанавливаются пособники, способствовавшие его побегу", - сообщили вчера в Следственном комитете России.

Таким образом, на свободе из сбежавших остается только Александр Мавриди. Его обвиняют в убийстве Владимира Маругова - предпринимателя, негласно прозванного "колбасным королем". Первые двое беглецов - 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану - были задержаны 11 августа в подмосковном Подольске. Третий беглец Николай Тетеря сам сдался полиции 12 августа.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Стоит отметить, что в отношении тех, кто пустил к себе в жилье беглецов, дал им телефоны и деньги, возбуждены отдельные уголовные дела. Задержаны двое подозреваемых в пособничестве побегу. Кроме того, возбуждено дело о превышении должностных полномочий сотрудниками истринского изолятора. Двое арестованы.

По данным следствия, один из них умышленно отключил камеры видеонаблюдения в коридоре и возле дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Кроме того, дежурные надзиратели оставили открытой "кормушку" (отверстие в двери камеры), что позволило взломать замок камеры.

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