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19.08.2021 17:25
Рубрика: В мире

Задержан последний подозреваемый в ограблении дрезденского музея

Текст: Юрий Ершов

В Берлине в четверг задержали шестого и, как полагают полиция и прокуратура, последнего участника знаменитого ограбления дрезденского музея Зеленый свод, случившегося в ноябре 2019 года.

Фото: Reuters
Арестованы подозреваемые по делу о похищении бриллиантов из музея Дрездена

Как сообщает газета Welt, 23-летний Ахмед Р. был взят на столичной квартире в районе Трептов. Таким образом, считает следствие, все причастные к громкому ограблению находятся под стражей. Четверых злоумышленников схватили еще в конце 2020 года, а пятого - в мае нынешнего.

Как уже сообщалось, 25 ноября 2019-го преступники проникли в Зеленый свод через выбитые ими окна и в течение нескольких минут похитили драгоценные украшения XVII-XVIII столетий. Затем скрылись на автомашине, которую впоследствии сожгли. За минувшее время полиции так и не удалось выйти на след музейных экспонатов.

В прокуратуре говорят, что следствие по этой краже продлится довольно долго. Слишком уж масштабный и сложный случай. Ведь помимо непосредственных соучастников ограбления под разбирательство попали и сотрудники музея, а также охранники.

Прокуратура предполагает, что наделавшее много шуму преступление скорее всего дело рук берлинской преступной семьи с арабскими корнями, называющей себя "Реммо-клан". Кстати, она же подозревается в похищении 100-килограммовой золотой монеты из берлинского музея Бодо в 2017 году.

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