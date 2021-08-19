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19.08.2021 16:28
Рубрика: Власть

Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет

Представители "Талибана" (организация запрещена в РФ) дали РФ гарантии безопасности по вопросу организации чартерных рейсов для россиян, желающих покинуть Афганистан. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она подчеркнула, что речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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По словам Захаровой, планируется организация спецрейсов, в том числе для российских граждан, которые хотят покинуть Афганистан.

"Представители талибов заверили российскую сторону в отсутствии каких-либо препятствий к этому и дали соответствующие гарантии безопасности", - цитирует ТАСС слова Захаровой.

Она добавила, что на консульском учете посольства в Афганистане находятся около 100 граждан РФ. В основном это этнические афганцы, которые в разное время учились в России и СССР.

Ранее посольство РФ в Кабуле призвало сограждан сообщить о своем желании выехать из Афганистана до 22 августа.

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