Захарова: Россия готова вывезти афганцев в любую страну

Дипломат прокомментировала на брифинге хаос с эвакуацией из Афганистана как граждан стран западной коалиции (дипломатов, военных и гражданских специалистов), так и множества самих афганцев, которые сотрудничали с миссией НАТО, а теперь оказались оставленными на произвол судьбы вместе со своими семьями. Чтобы предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации, Россия готова предоставить услуги своей гражданской авиации и перевезти "любое количество афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению".
Ранее мировые агентства облетели кадры из кабульского аэропорта, на которых афганцы в панике всеми правдами и неправдами стремятся попасть в американский военный транспортник в надежде покинуть страну. Для некоторых отчаянные попытки закончились фатально.