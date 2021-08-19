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19.08.2021 17:40
Рубрика: В мире

Захарова: Россия готова вывезти афганцев в любую страну

Текст: Екатерина Забродина
На Смоленской площади объявили о готовности России содействовать вывозу граждан Афганистана, которых не смогли эвакуировать западные союзники, в любую страну, готовую их принять. Заявление по этому поводу сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала на брифинге хаос с эвакуацией из Афганистана как граждан стран западной коалиции (дипломатов, военных и гражданских специалистов), так и множества самих афганцев, которые сотрудничали с миссией НАТО, а теперь оказались оставленными на произвол судьбы вместе со своими семьями. Чтобы предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации, Россия готова предоставить услуги своей гражданской авиации и перевезти "любое количество афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению".

Ранее мировые агентства облетели кадры из кабульского аэропорта, на которых афганцы в панике всеми правдами и неправдами стремятся попасть в американский военный транспортник в надежде покинуть страну. Для некоторых отчаянные попытки закончились фатально.

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