Защита финансового рынка будет обсуждена на встрече у Лукашенко

Защита финансового рынка Беларуси и борьба с зарплатами "в конвертах" стала основной повесткой дня совещания 19 августа у Александра Лукашенко во Дворце Независимости с министром по налогам и сборам и главной Комитета государственного контроля.

Данные темы, уточняет БЕЛТА, уже не раз поднимались на уровне главы государства. С одной стороны, власть стремится создать все условия, чтобы облегчить налоговое администрирование, сделать его максимально прозрачным и понятным для плательщиков. С другой стороны, неизменным остается требование президента о недопустимости нарушений законодательства в этом вопросе. Налоговые поступления, подчеркивают обозреватели, формируют значительную часть бюджета РБ, расходуются в том числе и на социальные нужды.

Еще в самом начале текущего года, напоминает агентство, президент на встрече с руководством правительства потребовал внести "самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению", сославшись, в частности, на американское законодательство. "Там налогообложение регулируется жестко, за неуплату налогов - бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим", - констатировал президент.

Аналогичную позицию последовательно отстаивает Лукашенко и в вопросе борьбы с так называемыми "зарплатами в конвертах", что также является одной из форм ухода от уплаты налогов.

Принимая весной с докладом председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова, белорусский руководитель недвусмысленно высказался на эту тему: "Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы она никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть", - с горечью отметил тогда Лукашенко.

Правда, аналитики признают, что принимаемые в республике меры по совершенствованию налогового законодательства и контролю за его исполнением уже дают положительные результаты.

На одном из совещаний министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, в частности, озвучил цифру, согласно которой доля добровольно уплачиваемых налогов в Беларуси по итогам прошедшего года достигла 98,2 процента. Он дал понять, что это самый высокий показатель добровольных поступлений за последние десять лет. А задолженность по налогам и сборам действующих субъектов хозяйствования и физических лиц по отношению к плановым доходам бюджета на протяжении ряда лет не превышает 0,5 процента.