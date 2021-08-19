Зеленский подписал указ об отчуждении приграничных земель Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет государству забирать землю на границе, находящуюся в частной собственности. Об утверждении инициативы Совета национальной безопасности Украины сообщается на портале главы государства.

Речь идет о приграничных участках шириной от 30 до 50 метров. В рамках "защиты госграницы" кабмину предписано провести ревизию этих территорий, отыскать их собственников или арендаторов, а затем - "организовать работы по прекращению их права постоянного пользования" этими участками и отчуждению земли в пользу государства. Они будут принудительно передаваться госпогранслужбе Украины.

На весь процесс отводится полгода, и, разумеется, на него будет заложен специальный бюджет.