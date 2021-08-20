Американец угрожал взорвать фургон возле Библиотеки конгресса

В четверг, 19 августа, полиции Капитолия в Вашингтоне, а также сотрудникам госучреждений США пришлось изрядно понервничать. В 09:15 утра по местному времени неподалеку от Библиотеки конгресса припарковался черный пикап. Сидевший за рулем мужчина объявил подошедшему офицеру, что автомобиль начинен взрывчаткой.

Переговоры с предполагаемым злоумышленником, который, по предварительной версии, был невменяем, продолжались несколько часов. На момент подписания номера в печать телеканал NBC сообщил, что водитель вышел из фургона и сдался стражам порядка. Как передавало агентство Reuters, у мужчины в руках был предмет, похожий на детонатор, который тот угрожал взорвать. Пока переговорщики от правоохранителей пытались уговорить водителя сдаться, шеф полиции Капитолия Дж. Томас Мангер объявил срочную эвакуацию сотрудников библиотеки и нескольких близлежащих учреждений, в том числе Верховного суда США. Другим чиновникам, наоборот, рекомендовали не покидать свои офисы.

Примечательно, что в разгар происшествия в Facebook внезапно началась прямая трансляция, предположительно, из того самого пикапа. "Белый мужчина с козлиной бородкой", как описывают его пользователи соцсети, успевшие посмотреть видео (позже оно было удалено), эмоционально сообщал, что "пытается дозвониться до президента Байдена". Его опознала бывшая жена, заявившая, что экс-супруг страдает шизофренией и "не раз наставлял на нее оружие".