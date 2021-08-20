Байден назвал число эвакуированных из Афганистана американцев

С июля из Афганистана было эвакуировано более 18 тысяч американцев, заявил президент США Джозеф Байден.

"С июля мы эвакуировали уже почти 18 тысяч человек: почти 13 тысяч вывезены с начала эвакуации силами военных, начатой 14 августа, еще тысячи были эвакуированы на чартерных рейсах при поддержке правительства США", - передает РИА Новости слова американского президента.

По его словам, только за минувшие сутки было эвакуировано 5,7 тысячи человек. Байден уточнил, что среди эвакуированных американцев - более 200 сотрудников американских изданий New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.