Bild: Германия предпочла вывезти из Афганистана алкоголь, а не сотрудников

Бундесвер выделил дополнительные транспортные мощности, чтобы вывезти большое количество алкоголя, остававшегося в запасах на его базе в Мазари-Шарифе. А вот для местных помощников Германии этих мощностей не нашлось, отмечает газета Bild, добавляя, что 65 тысяч банок пива оказались для Берлина ценнее, чем люди.

Если быть точным, то речь идет о 22,5 тысячи литров алкоголя: 29 палетах с почти 65 тысячами банок пива и популярной у немцев смеси пива с лимонадом, а также о 340 бутылках вина и шампанского. Как подчеркивает таблоид, произошедшее четко показывает, каковы приоритеты немецкого правительства в отношении тех людей в Афганистане, которые годами работали на Германию.

Издание также напоминает, что еще в начале июня, когда бундесвер планировал отвод войск из Афганистана, эксперт Свободной демократической партии по развитию Кристоф Хоффманн ставил вопрос о том, почему Берлин не готовит планы по спасению тех афганцев, которые работали на Германию и участвовали в помощи развитию страны. Глава немецкого МИД Хайко Маас отвечал на это, что установленный порядок нельзя распространить на всех местных сотрудников, иначе спасать придется не две тысячи, а двадцать тысяч человек.