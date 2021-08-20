ЦБ утвердил правила тестирования для неопытных инвесторов

Банк России утвердил в новой редакции базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов брокеров, который устанавливает порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Вопросы тестов призваны помочь людям оценить свои знания и принимаемые на себя риски. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Правила тестирования разработаны с участием саморегулируемых организаций НАУФОР и НФА и согласованы Комитетом по стандартам по брокерской деятельности при Банке России.

Как сообщает Банк России, тестирование разделено на два блока. Первый - "Самооценка" - включает три вопроса, направленных на определение опыта инвестора и источника его знаний. Ответы на эти вопросы не влияют на результаты тестирования, но помогут инвестору лучше оценить свою готовность к совершению сделок.

Второй блок - "Знание" - состоит из четырех вопросов об особенностях и рисках инструментов, входящих в одну из групп, для которых закон предусматривает обязательное тестирование:

1) маржинальные необеспеченные сделки;

2) производные финансовые инструменты;

3) договоры репо;

4) структурные облигации;

5) паи закрытых паевых инвестиционных фондов;

6) облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России;

7) облигации российских "дочек" иностранных эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России;

8) облигации со структурным доходом, отвечающие установленным Банком России требованиям к уровню кредитного рейтинга;

9) акции, не включенные в котировальные списки;

10) иностранные акции, не входящие в индексы из утвержденного Банком России перечня;

11) иностранные ETF, включая спонсируемые ETF, доходность по которым определяется индексом, не входящим в установленный Банком России перечень.

Обязательным тестирование станет с 1 октября 2021 года (при покупке облигаций со структурным доходом - с 1 сентября); по иностранным неспонсируемым ETF - с 1 апреля 2022 года, когда они будут допущены на российский рынок.

Тестирование не потребуется, если до 1 октября 2021 года клиент заключил хотя бы один соответствующий договор или совершил хотя бы одну такую же сделку (с учетом требований закона до начала тестирования покупка сложных финансовых инструментов возможна при условии, что у неквалифицированного инвестора были аналогичные сделки до 1 января 2020 года).

Подразумевается, что инвестор с таким опытом обладает необходимыми знаниями и может принимать на себя высокие риски - конечно, при его желании.

"У одного брокера тестирование придется пройти один раз при совершении первой сделки с конкретным классом финансовых инструментов, если иное не предусмотрено договором, - отмечает руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. - В первый раз стоит потратить на это полчаса, чтобы потом не испытывать разочарования от результатов инвестирования и возможных финансовых потерь. Если инвестор не прошел тест, то для него это повод задуматься, стоит ли приобретать инструмент, риски которого ему пока непонятны, или лучше сначала получить необходимые знания и опыт с более простыми финансовыми продуктами. При этом у клиента даже с отрицательным результатом тестирования, безусловно, остается возможность воспользоваться "правом на последнее слово". Оно позволяет купить любой инструмент, но под специальное уведомление о принятии на себя рисков и их последствий и на сумму не более 100 тыс. рублей за одну сделку (или же не больше стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, если она превышает 100 тыс. рублей). Этот механизм поможет начинающему инвестору ограничить сумму возможных потерь, возникающих из-за непонимания рисков".

Тестирование проводится бесплатно. Ограничений на пересдачу тестов не предусмотрено.