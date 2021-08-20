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Текст:   Марина Трубилина 
03:00 20.08.2021

Частные квартиры будут вовлекать в госсистему арендного жилья

Квартиры, которые сдают в аренду частные владельцы, будут вовлекать в госсистему арендного жилья. Об этом рассказал "РГ" вице-премьер Марат Хуснуллин.

На какой стадии разработка информационной системы арендного жилья?

Марат Хуснуллин: Пока готовим законодательно-нормативную базу. До лета следующего года примем весь необходимый набор нормативных документов.

Жилье, зарегистрированное в этой системе, будут потом вовлекать в общую госсистему арендного жилья?

Марат Хуснуллин: Будут в том числе вовлекать. Это смогут использовать и региональные, и муниципальные власти. Потому что кому-то нужно жилье в собственность, кому-то в аренду. Это востребованный механизм. У нас вообще в целом цивилизованного рынка аренды жилья в стране пока недостаточно. Это наша глобальная задача - создать рынок арендного жилья.

О подготовке законопроекта для повышения прозрачности рынка аренды жилья было объявлено в начале года. Им предусматривается в числе прочего создание информационной платформы учета договоров найма. Цифровая платформа может стать основой всех необходимых сервисов для арендатора и арендодателя, обеспечит безопасность и сохранность инвестиций в арендное жилье, контроль за доходностью, сообщал ранее Минстрой. "Интеграция платформы с системами ФНС России позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести арендное жилья из "серой зоны", что приведет к росту налоговых поступлений", - говорилось в сообщении ведомства.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Россияне перестали зарабатывать на сдаче квартир в аренду

Развитием рынка арендного жилья активно занимается ДОМ.РФ. Есть несколько коммерческих арендных домов в столице, недавно был запущен дом с некоммерческой арендой в Воронеже. Четверть квартир здесь отдана льготникам, перечень которых определили региональные власти (это врачи, работники культуры, образования и пр.). Они вносят только 20% от арендной платы, остальное субсидируют ДОМ.РФ и власти региона. Если этот механизм будет успешно работать, субсидированную аренду можно будет запустить на общероссийском уровне, отмечал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В 2020 году в стране, по данным Минстроя, насчитывалось 156 наемных домов коммерческого использования и 99 социального. При этом в некоторых странах практикуется вовлечение в субсидированную аренду жилья частных владельцев. Льготные категории граждан, получая от властей средства на аренду жилья, могут снять квартиру у любого владельца, в том числе у частного лица.

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