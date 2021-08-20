Чебурашка отмечает 55-летие

Странно звучит, но сегодня Чебурашке исполнилось 55 лет. Можно сказать, что он приближается к пенсионному возрасту. Официально День рождения Чебурашки был объявлен в 2005 году, а точную дату его рождения, 20 августа, назвал сам автор серии книг о Чебурашке детский писатель Эдуард Успенский.

В этом году День рождения "неизвестного науке зверя" отметят в мультимедийном центре "Союзмультпарк" на ВВЦ (бывшая ВДНХ), куда обещают завезти тонну (!) апельсинов. Ведь Чебурашку нашли в коробке с апельсинами, которые прибыли в Москву из тропической страны. Забавный тропический зверек заснул в этой коробке и таким образом оказался в СССР.

Первая книга Эдуарда Успенского о Чебурашке "Крокодил Гена и его друзья" вышла в 1966 году. А в 1969-м появился первый мультфильм "Крокодил Гена". Сценарий его совместно с Успенским был написан Романом Качановым, художником-постановщиком выступил Леонид Шварцман. После выхода мультика Чебурашка и Крокодил Гена стали едва ли не самыми популярными детскими героями в СССР. А затем завоевали сердца не только детей, но и взрослых в других странах - в Китае, Японии, Швеции, Германии и даже в США.

В "нулевые" годы в качестве журналиста "Российской газеты" я был на Международной книжной ярмарке в Пекине и спросил Эдуарда Николаевича, в чем причина популярности его героев Дяди Федора из "Каникул в Простоквашино" и Чебурашки в Китае? Вроде у китайцев совсем другие проблемы. Вот что он ответил:

- Эта тема волнует детей в любой стране. Всякий ребенок хочет что-то сделать помимо воли своих родителей. Обустроить дом, найти клад. Вот в США "Каникулы в Простоквашино" долго не хотели переводить, потому что американцам непонятно: как маленького ребенка можно оставить без присмотра? Потом все-таки перевели. А китайским детям это нравится, как, наверное, детям всего мира".

Повторюсь: не только детям, но и - взрослым. Вернейший признак популярности героя какой-либо книги или фильма - это "народные" анекдоты о нем. В этом смысле Чебурашка с Крокодилом Геной и их вечным оппонентом Старухой Шапокляк по "анекдотической" славе могут сравниться только с Василием Чапаевым, поручиком Ржевским и Штирлицем. По правде говоря, большинство анекдотов довольно скабрезные, что называется, "ниже пояса". Для детского уха они явно не предназначены. Но, опять же по правде говоря, это и есть признак "народной", "низовой" культуры. Прочитайте, например, народные сказки мира в неотфильтрованном варианте.

Сам Успенский предложил две версии происхождения Чебурашки. По одной - бракованная кукла, похожая одновременно на медвежонка и на зайца была в его детстве. По другой - находясь в гостях у своего приятеля, он увидел маленькую девочку, которая закуталась в мамину шубу и постоянно падала, путаясь в ее полах. Папа сказал: "Ой, опять чебурахнулась!" Так возникла идея Чебурашки.

Папа ничего не придумал. Слова "чебурахнуться", "чебурашка" есть в Толковом словаре В.И. Даля.

"Ноу-хау" Эдуарда Успенского было в другом. В Чебурашке, Гене, Федоре, Матроскине он выразил непривычный для советских детей "тренд" - хозяйственность. Главная мечта Чебурашки, которую он воплотил в жизнь со своими друзьями, вопреки проискам Старухи Шапокляк, это построить свой дом. А Дядя Федор и Матроскин свой дом "обустраивают", причем очень экономично. Здесь все идет в дело, и даже трактор работает не на дорогом бензине, а на супе с картошкой (так в книге). Опыт Чебурашки и Гены - как бы опыт коллективного строительства с определенным социалистическим пафосом. Недаром в их проекте принимает участие не только Лев Чандр и Щенок Тобик, но и Пионерка Галя. А вот кипучая деятельность Федора и Матроскина - это пафос не социалистический, не "общинный", а "хуторской", и в хорошем смысле - капиталистический. Поэтому, как ни странно это звучит, по этим двум книжным и анимационным сериям мы может изучать экономическую историю России, СССР и постсоветской эпохи, как и по книгам Николая Носова "Незнайка в Солнечном городе" и "Незнайка на Луне".

Вообще не стоит недооценивать глубину детской литературы. Порой она куда больше говорит и об истории, и о современности, чем самая что ни на есть "взрослая". Но главное - детей не обманешь. Они сами кого хочешь обманут.

Второй раз я встретился с Эдуардом Николаевичем Успенским на другой книжной ярмарке - на Кубе, в Гаване. Это было в 2010 году, и Россия была на ярмарке Почетным гостем. Не помню, были ли к тому времени книги Успенского переведены на Острове Свободы, но на испанский они были переведены точно, и Успенского на Кубе знали. Как истинный детский писатель, Эдуард Успенский, уже пребывавший в весьма пожилом возрасте, решил схулиганить и первые дни носил майку, на которой большими буквами было написано "Че Бурашка". Шутка была, надо сказать, весьма рискованной, потому что Че Гевара - национальный герой Кубы. Так что кубинские товарищи шутку не оценили и майку вежливо предложили поменять, что Успенский и сделал. Но именно эта шутка, может, и неуместная, навела меня на вопрос: почему Чебурашка так популярен не только в России, но и во многих других странах, а значит, и национальных культурах?

Может быть, потому, что Чебурашка - это вечный образ одинокого, неприкаянного существа, которое мечтает обрести свою идентичность, а вместе с ней и свою индивидуальность. В мире нет существ более одиноких, неприкаянных и ищущих самих себя, чем дети. Взрослые это часто не понимают.

Успенский - понимал.

Культовые фразы из сериала о Чебурашке:

"Опять чебурахнулся! Ух ты, чебурашка какой!"

"Это хорошо, что вы зеленый и плоский".

"Я им покажу, как Чебурашек обижать! Браконьеры несчастные!"

"Кто людям помогает, лишь тратит время зря..."

"Лариска, ко мне!"

"Тогда я объявляю вам войну! Привет!"

"Мы строили-строили, и наконец построили! Ура!"

"К сожаленью, день рождения только раз в году..."

"Чебурашка, ты настоящий друг!"

"Ты не горюй, Ген. Отдохнем и еще раз переделаем".

"Слушай, Гена. Давай я вещи понесу. А ты возьми меня".

"Если идешь по шпалам, то никогда не заблудишься".

Кстати

Кто такой Чебурашка и как родился его образ? Голосами каких актеров говорят герои мультфильма? В каких городах можно найти памятники Чебурашке и Крокодилу Гене? Об этих и многих других любопытных фактах можно узнать на официальном сайте "Союзмультфильма".