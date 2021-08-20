Черногория ужесточила условия въезда для иностранцев

Черногория ужесточает условия въезда для иностранцев на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил журналистам директор Института общественного здоровья республики Игор Галич.

С 21 августа для въезда в Черногорию иностранным гражданам нужно выполнить одно из четырех условий: предоставить либо свидетельство о вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-теста или антигенного теста, сданного не раньше чем за 48 часов, либо справку о перенесенном коронавирусе.

Однако без всяких ограничений в страну могут въехать граждане Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании и Северной Македонии, уточнил Галич.

Черногория также вводит запрет на собрания на открытом воздухе в составе более 50 совершеннолетних людей. Меры будут действовать до 10 сентября.