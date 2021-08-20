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20.08.2021 13:59
Рубрика: Экономика

Что делать, если "школьная" выплата не поступила на счет

Текст: Василий Кошкин
Пенсионный фонд разъяснил порядок действий в случае, если выплаты, которые положены на детей-школьников, не поступили на счет. В ведомстве отмечают, что с этим столкнулись даже те, кто подал заявление через портал госуслуг и получил уведомление со статусом "Одобрено".

"В большинстве случаев это происходит по причине расхождения в личных данных заявителя. Например, указанные в заявлении о назначении выплаты ФИО расходятся с данными, имеющимися в банке (заявитель поменял фамилию, но не поменял данные в банке). Также заявитель мог допустить ошибку при введении номера счета или указать счет другого лица", - пояснили в отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: iStock
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Сейчас специалисты ПФР проводят обзвоны и СМС-информирование родителей школьников для уточнения реквизитов счета для зачисления выплаты. При этом корректные данные можно передать и самостоятельно, обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Право на выплату имеют родители детей в возрасте с 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение.

Те, кто еще не подал заявление на получение 10 тысяч рублей, могут сделать это на портале Госуслуг или в отделении Пенсионного фонда. Заявление можно направить до 1 ноября.

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