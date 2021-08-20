Что продает Россия, кроме нефти и газа

Золото, пшеница и платиноиды являются основными товарами несырьевого российского экспорта (ННЭ) - в 2020 году российские компании заработали на их продаже за рубеж порядка 34,5 млрд долларов. Об этом говорится в исследовании аналитиков группы "Деловой профиль".

"Несмотря на то что общий объем российского экспорта снизился в 2020 году на 20,5%, ННЭ продемонстрировал снижение лишь на 2,7%, а среднегодовые темпы прироста прогнозируются на уровне 6%. В 2020 году объем российского несырьевого экспорта составил более 141 млрд долларов", - отмечают эксперты.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году на экспорт свою продукцию поставляли более 61 тысячи российских компаний. При этом на долю несырьевого неэнергетического сектора приходится более 97,1% компаний-экспортеров.

Основными товарами в структуре несырьевого экспорта являются золото (в 2020 году экспорт составил 18,5 млрд долларов), пшеница (8,2 млрд долларов) и платиноиды (7,8 млрд долларов). Далее с большим отставанием следуют полуфабрикаты нелегированной стали (4,8 млрд долларов), медь рафинированная (4,6 млрд долларов), пиломатериалы (4,3 млрд долларов), а также алюминий и его сплавы (4,2 млрд долларов). Среди продуктов питания, кроме пшеницы, за рубежом востребованы мороженая рыба (2,8 млрд долларов) и подсолнечное масло (2,8 млрд долларов).

Среди отраслей в лидерах металлургия (20,8%), продовольствие (17,3%), химическая промышленность (16%), машиностроение (7,7%) и лесопромышленный комплекс (6,7%).

"Наиболее быстрый рост экспорта в денежном выражении (за исключением драгоценных металлов и камней) наблюдается по продовольственной и сельскохозяйственной продукции (более 14,8% в среднем в год). Высоким потенциалом роста экспорта обладает производство древесины и целлюлозно-бумажная отрасль, а также химическая промышленность", - отмечают аналитики.

Согласно статистике Российского экспортного центра, общий объем поставок несырьевых неэнергетических товаров за рубеж в 2020 году составил порядка 161,3 млрд долларов.

Если говорить о конкретных странах, которые закупают российскую несырьевую продукцию, то здесь лидируют Великобритания (20,2 млрд долларов), Китай (16,4 млрд долларов), Казахстан (12,3 млрд долларов), Беларусь (9,4 млрд долларов), Турция (8,15 млрд долларов) и Нидерланды (6,2 млрд долларов).

Наибольшее снижение поставок - более чем на четверть по сравнению с 2019 годом - пришлось на страны Латинской Америки, а также Восточной и Западной Европы.

"По имеющимся оценкам, основной прирост ННЭ при определенных условиях может быть достигнут на традиционном для России направлении - СНГ и на быстро развивающемся направлении - Азиатско-Тихоокеанском регионе. Значительными перспективами обладают Европа и Ближний Восток. На Африканском континенте наиболее перспективны поставки в Северную Африку, существует также значительный потенциал в части поставок в Латинскую Америку", - отмечают в "Деловом профиле".