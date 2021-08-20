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20.08.2021 15:44
Рубрика: Власть

ЦИК вернул Сергея Капчука в федеральный список Партии роста

Текст: Дмитрий Гончарук

Центральная избирательная комиссия приняла постановление, которое вернуло кандидата от Партии роста Сергея Капчука в ее федеральный список на сентябрьские выборы депутатов Государственной Думы.

Фото: Константин Завражин
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"ЦИК постановляет зарегистрировать Капчука Сергея Александровича кандидатом в составе федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, выдвинутого Партией роста", - говорится в постановлении, принятом на заседании комиссии в пятницу.

После проверки достоверности сведений о кандидатах 2 августа ЦИК исключил Капчука из списка Партии роста, потому что у бизнесмена не прошло 10 лет со снятия или погашения судимости по тяжкому преступлению. 12 августа Верховный суд РФ отменил это решение.

Власть Работа власти Госуправление Партии Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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