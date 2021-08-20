Новости

Миротворцы РФ в Карабахе разминируют территорию вокруг села Колхозашен 12:31
Невролог из Казахстана: Меня заставили извиниться за речь на русском 12:25
В Омске влюбленная следовательница помогла подозреваемому сбежать 12:17
В Брестской области началось формирование батальона к учению "Запад-2021" 12:17
Фильм о гибели летчика Олега Пешкова в Сирии выйдет в октябре 12:14
В Тольятти семь детей попали в больницу после посещения бассейна 12:10
Cтоимость аренды квартир в Москве к концу 2021 года может вырасти на 10% 12:08
Фильм "Небо" о погибшем в Сирии летчике Пешкове выйдет 7 октября 12:04
В Москве зафиксирован резкий рост дольщиков "нежилья" 11:57
ФСБ: Японские спецслужбы засылали в СССР своих агентов из русских эмигрантов 11:56
В Минстрое призвали активнее продвигать льготную семейную ипотеку 11:55
В FIG отказались предоставить протоколы по итогам судейства сестер Авериных 11:54
Кабмин на полгода запретил вывоз морских млекопитающих из России 11:51
Разработчик рассказал о российских дронах для борьбы с ПВО 11:50
Оперштаб: В Москве выявлено 1925 новых случаев COVID-19 11:44
В Керчи четыре человека пострадали в ДТП со "скорой" 11:42
Ученые записали на видео, как COVID-19 поражает органы 11:33
В Сочи этап "Формулы-1" состоится при загрузке трибун в 50% 11:13
Депутат оценил слова Климкина о борьбе США за "новые демократии" 11:08
В Севастополе затонул пассажирский катер 11:02
Почти все российские школы завершили подготовку к новому учебному году 10:54
За пять дней до Паралимпиады в олимпийской деревне обнаружен первый заболевший COVID-19 10:51
Из-за лесных пожаров остановлено железнодорожное сообщение с Саровом 10:48
На Кубани школа и детсад не откроются 1 сентября из-за стихии 10:37
Воронежские ученые создали добавку для ускорения разложения пластика 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
20.08.2021 11:08
Рубрика: Власть

Депутат оценил слова Климкина о борьбе США за "новые демократии"

Текст: Дмитрий Гончарук

Слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев может только с помощью Вашингтона "остановить" Москву, показывают несамостоятельность украинских властей, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Фото: Стрингер/РИА Новости
Зеленский подписал указ об отчуждении приграничных земель Украины

Ранее Климкин заявил, что неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к тому, что будет свернута борьба за новые демократии, в том числе за "новую Украину". "Выступая с такими пассажами, Климкин подчеркивает, что власти Киева не являются самостоятельными", - сказал Новиков RT.

По его мнению, говоря о независимости, в Киеве имеют в виду на самом деле разрыв политических, культурных и экономических отношений с Москвой, что противоречит здравой логике на фоне интеграционных процессов и экономической кооперации в мире.

По словам Новикова, вместо того, чтобы развивать российско-украинские связи, делается ставка на США и их союзников. "Есть внешние хозяева, есть заказчики, а у этих заказчиков их заказ сформулирован четко, и он связан с превращением Украины в анти-Россию", - добавил депутат.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Отношения России и Украины

Главное сегодня

ФСБ: Японские спецслужбы засылали в СССР своих агентов из русских эмигрантов
Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года
Запуск с Байконура "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен
Росстат подсчитал стоимость "набора первоклассника"
Дамаск объявил об отражении израильской ракетной атаки
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных