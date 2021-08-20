Депутат оценил слова Климкина о борьбе США за "новые демократии"

Слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев может только с помощью Вашингтона "остановить" Москву, показывают несамостоятельность украинских властей, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее Климкин заявил, что неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к тому, что будет свернута борьба за новые демократии, в том числе за "новую Украину". "Выступая с такими пассажами, Климкин подчеркивает, что власти Киева не являются самостоятельными", - сказал Новиков RT.

По его мнению, говоря о независимости, в Киеве имеют в виду на самом деле разрыв политических, культурных и экономических отношений с Москвой, что противоречит здравой логике на фоне интеграционных процессов и экономической кооперации в мире.

По словам Новикова, вместо того, чтобы развивать российско-украинские связи, делается ставка на США и их союзников. "Есть внешние хозяева, есть заказчики, а у этих заказчиков их заказ сформулирован четко, и он связан с превращением Украины в анти-Россию", - добавил депутат.