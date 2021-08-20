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20.08.2021 05:52
Рубрика: В мире

Дипломаты США предупреждали Белый дом о захвате власти в Кабуле

Текст: Максим Макарычев

В июле американские дипломаты в Кабуле написали меморандум, предупреждая госсекретаря Энтони Блинкена о том, что правительство Афганистана может быстро рухнуть. Как отмечают наблюдатели, это противоречит утверждению президента США Джо Байдена о том, что Белый дом был удивлен быстрым захватом власти "Талибаном" (движение признано террористическим и запрещено в РФ). О телеграмме впервые сообщила газета The Wall Street Journal.

Фото: AFP/JIM WATSON
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Американские дипломаты подписали меморандум 13 июля, в котором содержится призыв к государственному департаменту начать обработку прошений уязвимых категорий афганцев для получения виз в США и начать их эвакуацию к 1 августа. В телеграмме содержится призыв к Вашингтону "быть твердым и прямым" в описании зверств, совершенных талибами, сказал источник NBC News, а также предсказывается крах афганского правительства вскоре после того, как Байден назначил 31 августа крайним сроком для вывода большей части войск из Афганистана.

Документ, подписанный 23 сотрудниками посольства, был отправлен через так называемый "канал несогласия" госдепартамента, редко используемый форум, через который сотрудники дипломатической службы могут выразить внутреннюю озабоченность политикой США.

Через день после появления меморандума администрация Байдена начала операцию "Убежище союзников", чтобы организовать отъезд афганских граждан, которые помогали вооруженным силам США. Но количество эвакуационных рейсов увеличилось только на прошлой неделе, когда талибы уже захватили крупные афганские города и приблизились к Кабулу. "Мы ценим конструктивное внутреннее несогласие. Это патриотично. И это делает нас более эффективными", - заявил в четверг официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Напомним, что Байден сказал в интервью ABC News в среду, что в американской администрации "не было единого мнения" о том, падет ли Афганистан перед талибами. В прошлом месяце Байден настаивал: "Вероятность того, что "Талибан" захватит всю страну, очень маловероятна".

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