Дмитрий Мезенцев: Большинство союзных программ выходят на результат

В Минске во Дворце Республики 20 августа состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею экономических органов Беларуси. Поздравить представителей Минэкономики пришли именитые гости из ключевых сфер, министерств и ведомств. Участие в мероприятии принял Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В разговоре с журналистами он отметил, что российская сторона по-особому видит этот вековой юбилей.

- Это дань уважения нынешних экономистов, управленцев, руководителей правительства всем тем, кто сегодня отвечает за экономику Беларуси, за устойчивость национальной экономической модели. Это дань уважения всем тем, кто восстанавливал страну после войны, кто укреплял ее экономический и социальный потенциал, кто формировал стратегии и планы. Я желаю экономистам, которые работают в структуре экономических органов Беларуси, успехов, включенности в большую профессиональную работу с коллегами из России…

По словам Дмитрия Мезенцева, тот формат интеграции, который определен президентами России и Беларуси и поручения, которые даны главам правительств нацелены на скрепление интеграционной повестки новыми реальными делами:

- Так называемые дорожные карты, которые мы считаем союзными программами, прошли путь дискуссий и споров и в абсолютном большинстве уже выходят на результат.

Говоря об углублении интеграции в условиях новых вызовов - санкций и пандемии - Дмитрий Мезенцев отметил: у двух стран своя российско-белорусская повестка, союзный договор, планы по интеграции. Говоря о формировании реальной экономической интеграционной повестки, Дмитрий Мезенцев обратил внимание, что вся работа, которая велась с декабря 2018 года, направлена на то, чтобы экономические потенциалы России и Беларуси дополняли друг друга:

- Чтобы мы вместе становились конкурентоспособнее, устойчивее ко всем вызовам. Это должно уводить нас от создания ненужных производств, которые становятся невольными конкурентами друг другу. Чтобы мы реально объединяли инженерные и технологические школы в пользу совместного результата - завоевания новых сегментов мирового рынка.

До начала торжественного мероприятия Дмитрий Мезенцев встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Как сообщила БЕЛТА, обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства, график проведения заседаний его высших органов и деятельность Постоянного Комитета Союзного государства.

Также состоялась встреча Госсекретаря Союзного государства с министром культуры Беларуси Анатолием Маркевичем. Были обсуждены планы по дальнейшему расширению культурно-гуманитарных связей в Союзном государстве, сообщили в Постоянном Комитете.

Обсуждались инициативы, посвященные сохранению общей исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и противодействию попыткам фальсификации истории. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству музеев Беларуси и России, реализации совместных выставочных проектов. В частности, был затронут вопрос о создании в рамках историко-просветительского проекта "Поезд Победы" новой экспозиции, посвященной партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны.

Обсуждались также вопросы дальнейшей реставрации и музеефикации сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" за счет средств бюджета Союзного государства.